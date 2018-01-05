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    Hamas'tan FKÖ'ye yeşil ışık

    AA
    05.01.2018 - 01:40 | Son Güncelleme:

    Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, 14 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yapılması beklenen FKÖ'ye bağlı Filistin Merkez Konseyi'nin toplantısına katılma konusunda Hamas'tan olumlu sinyaller aldıklarını belirtti.

    FKÖ Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Hamas, toplantıya katılma konusunda bize ilk olumlu sinyalleri verdi. Resmi açıklama yarın ya da öbür gün yapılacaktır." ifadesini kullandı.

    Öte yandan Hamas'tan ismini vermek istemeyen bir yetkili, harekette genel eğilimin toplantıya katılma yönünde olduğunu, Hamas'ın resmi kanaatini birkaç gün içinde açıklayacağını belirtti.

    Yetkili, Hamas'ın toplantıya katılması durumunda katılımın Filistin parlamentosundaki Hamas blokunun işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan milletvekilleri üzerinden olacağını sözlerine ekledi.

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, daha önce yaptığı açıklamada, Filistin Merkez Konseyi'nin stratejik sorunları tartışma ve Kudüs'ü korumak için kritik kararlar almak üzere dönem çalışmalarını başlatacağını duyurmuştu.

    Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun da FKÖ'ye bağlı Filistin Merkez Konseyi'nin "Kudüs" konulu dönem çalışmalarına katılmaları için Hamas ile İslami Cihad Hareketi'ne resmi davet gönderildiğini belirtmiş, söz konusu hareketler de daveti aldıkları yönünde açıklama yapmıştı.

    Filistin Merkez Konseyi'nin 27. dönem çalışmaları son olarak 2015'te Ramallah kentinde yapılmıştı.


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