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    Hamas’tan Fetih ile uzlaşı adımı

    Hürriyet Haber
    17.09.2017 - 22:27 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 22:27

    Hamas, İsrail ablukası altındaki Gazze’de daha önce kurduğu İdari Komite’yi, Filistin siyasi bölünmüşlüğünü sonlandırmak amacıyla feshettiğini duyurdu.

    Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Mısır’ın, Filistin’in siyasi bölünmüşlüğünün sonlandırılması çerçevesinde ortaya koyduğu çabalara icabet edildiğine vurgu yapılarak, Gazze’deki İdari Komite’nin feshedildiği duyuruldu. Açıklamada, Filistin Uzlaşı Hükümeti’nin Gazze’de “hemen” görevi devralması, genel seçimlerin yapılması ve Hamas’ın Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğu belirtildi. Gazze’deki Hamas hükümetinin, geçen martta hükümet işlerinin yürütülmesi için kurduğu İdari Komite’yi, Filistin hükümeti kabul etmemişti. Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el Alul, İdari Komite’nin feshi haberini memnuniyetle karşılayarak, “güzel bir haber” değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler: gazetehaberleri , gazze , hamas
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