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    Hamas liderinden Trump'a çok ağır sözler

    Hürriyet Haber
    24.12.2017 - 13:29 | Son Güncelleme:

    Hamas lideri İsmail Heniyye, Kudüs kararının ardından Trump'a yönelik ağır ifadelerde bulundu. Heniyye, ''Eski Siyonist Başbakan Ariel Şaron'un Mescidi Aksa'ya aptalca baskını olmasaydı Aksa intifadası patlak vermeyecekti. Aynı şekilde bugün de Amerika Başkanı Trump'ın aptallığı olmasaydı ümmet de uyanmazdı'' ifadesini kullandı.

    Hamas lideri Heniyye yaptığı açıklamada, 'ümmetin bugün çok acı ve sıkıntı çektiğini, iç çatışmaların kendisini yiyip bitirdiğini, fakat bugün aynı ümmetin ayağa kalktığını' belirterek, bu ayağa kalkmanın Filistin düzeyinde değil dünya düzeyinde gerçekleştirdiği bir ayağa kalkma olduğunu söyledi. 

    BM Genel Kurulu'nun Amerika aleyhinde aldığı karara da değinen Heniyye, BM'nin tehdit altında aldığı bu tavrıyla ABD'ye ilk kez bir tokat vurduğu ifadesini kullanarak, şantaj ve tehditlere rağmen kararın ABD'nin şımarıklığına bir meydan okuma olduğunu kaydetti.

    Heniyye değerlendirmesinde, Trump'ın kararına karşı oy kullanan ülkelerden 26'sının Avrupa ülkelerinden yahut Avrupalı veya Avrupa dışından olan BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden 4'ü olduğunu, bunların da Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa olduğunu hatırlatarak, bunların da ABD başkanına karşı olduklarını söyledi.

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