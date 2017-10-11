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    Hamaney: Çocuğunuza Türkçe öğretin

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 06:31 | Son Güncelleme:

    İran dini lideri Ayetullah Hamaney, Azeri Türkü bir anneye çocuğuna Türkçe öğretmesini söyledi.

    Sputnik’in haberine göre sosyal medyaya İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in küçük bir çocukla sohbet ettiği görüntüler yansıdı. Görüntülerde, çocuğun Hamaney'e üzerinde bir şeyler yazılı bir kağıt gösterdiği görülüyor. Kağıda bakan Hamaney ise çocuğa Farsça birkaç soru soruyor. Ardından da Azerbeycan Türkçesi ile "Maşallah. Sən Türksən, ya Farssan?" (Maşallah. Türk müsün, Fars mı?) sorusunu yöneltiyor.

    Bu soru üzerine araya giren anne, çocuğunun Türk olduğunu ancak Türki dil konuşmayı bilmediğini belirtiyor. Azeri kökenli Ayetullah ise "Okulda ve sokakta Farsça öğretiliyor. Siz de evde Türkçe öğretin, her ikisini de bilsin" yanıtını veriyor.

     

    Etiketler: hamaney , iran , Türkçe , Son dakika
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