Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Hamaney, ABD’ye sert çıktı

    Hamaney, ABD’ye sert çıktı

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 00:58 | Son Güncelleme:

    İRAN dini lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Trump’ın İran’a yönelik sert politikalarını duyurmasının ardından ilk kez konuştu.

    Hamaney, ABD’yi DEAŞ’ı ‘yaratmakla’ suçlarken, Washington’ın İran’a karşı öfkeli olmasının nedeninin İran’ın Suriye, Lübnan ve Irak’ta ABD’nin planlarını engellemesi olduğunu iddia etti. Hamaney, Trump’ın yırtıp atabileceğini söylediği nihai nükleer anlaşmaya ilişkin olarak “Anlaşmaya imza atan ülkelerden biri çekilmediği sürece biz de çekilmeyiz” dedi. Hamaney, Avrupa ülkelerinin İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı desteklemesini memnuniyetle karşıladığını belirtirken “Avrupa İran’ın füze programına ve Tahran’ın bölgesel politikalarına karışmaya son vermeli” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: Ali Hamaney , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri