Hamaney, ABD’ye sert çıktı

Hamaney, ABD’yi DEAŞ’ı ‘yaratmakla’ suçlarken, Washington’ın İran’a karşı öfkeli olmasının nedeninin İran’ın Suriye, Lübnan ve Irak’ta ABD’nin planlarını engellemesi olduğunu iddia etti. Hamaney, Trump’ın yırtıp atabileceğini söylediği nihai nükleer anlaşmaya ilişkin olarak “Anlaşmaya imza atan ülkelerden biri çekilmediği sürece biz de çekilmeyiz” dedi. Hamaney, Avrupa ülkelerinin İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı desteklemesini memnuniyetle karşıladığını belirtirken “Avrupa İran’ın füze programına ve Tahran’ın bölgesel politikalarına karışmaya son vermeli” ifadelerini kullandı.