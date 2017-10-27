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    Hamal kılığına giren polis çeteyi çökertti

    İSTANBUL (AA)
    27.10.2017 - 15:42 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da hamal kılığına giren polis sayesinde düzenlenen operasyonda, 800 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

    Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollardan sokulan nargile tütünlerinin Fatih'te piyasaya sürüldüğünü belirledi. Teknik ve fiziki takibe alınan şahısların, nargile tütünlerini Beyazıt'taki tarihi bir iş hanından girilen gizli yerlerde sakladığı ve piyasaya süreceği kadarını hamallarla çıkarttığı tespit edildi.

    Üzerine gizli kamera yerleştirilen bir polis memuru, hamal kılığına sokularak mekanda beklemeye başladı. Söz konusu mekanda birkaç gün bekleyen polis memuru, daha sonra zanlılarla 80 lira yevmiye karşılığında anlaştı. Şüpheliler tarafından Fatih'teki iş hanına götürülen polis memuru, gizlenmiş 800 kilogram nargile tütününü diğer hamallarla birlikte çıkardıktan sonra söz konusu mekana operasyon düzenlendi.
    Operasyon kapsamında, 1 kişi gözaltına alınırken, nargile tütünlerine imha edilmek üzere el konuldu. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Etiketler: istanbul , polis operasyonu
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