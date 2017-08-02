Ham petrolün üretime akışı hızlanacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrük Yönetmeliği'nde yaptıkları düzenlemeyle ham petrol cinsi eşyanın gümrük laboratuvarlarında her seferinde tahlile tabi tutulması uygulamasına son verdiklerini belirterek, "Ekonomimizin önemli bir girdisi olan ham petrolün ivedilikle üretim sürecine aktarılması sağlanmış oldu." dedi.



Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut gümrük yönetmeliğinde mevzuat ve uygulamada tekdüzeliğin sağlanmasını teminen transit rejimi hükümlerinde değişiklikler yaptıklarını söyledi. Mevcut durumda, Ortak Transit Sözleşmesi ve TIR Sözleşmesi kapsamında Türkiye'ye getirilen eşyaya ilişkin beyanların eşyanın gelişinden önce alındığını anımsatan Tüfenkci, uluslararası sözleşmeler kapsamında olmayan ve Türkiye Gümrük Bölgesi'ne karayoluyla getirilen diğer eşya için de ön beyan uygulamasına geçildiğini, emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi yapılması olanağının genişletildiğini anlattı.

Tüfenkci, transit rejimine özgü basitleştirmelere ilişkin aranacak özel koşullarla başvuruya ve iznin verilmesine ilişkin usul ve esasları Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve tebliğlerle düzenlediklerini ifade etti.

Bu kapsamda, Gümrük Yönetmeliği'nin transit rejimi hükümlerinin ayrıntılardan arındırılarak sadeleştirildiği, teknik detayların ve iş akışlarının düzenlendiği bir uygulama tebliği hazırladıklarına işaret eden Tüfenkci, "Toplu ve götürü teminat türlerinin transit rejiminde kullanılmasına son verilmesine yönelik düzenleme yapılarak, kullanıcıların mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek şekilde 1 Kasım tarihine kadar bir geçiş süreci öngörüldü. Toplu teminat sisteminde, kişinin gümrük idaresine her türlü gümrük işlemlerine ilişkin verdiği teminat, o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri için kullanılacak. Götürü teminat sisteminde ise gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine, transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsayacak bir teminat verilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ham petrol cinsi eşyanın gümrük laboratuvarlarında her seferinde tahlile tabi tutulması uygulamasına da son verdiklerini belirten Tüfenkci, "Bu sayede, ekonomimizin önemli bir girdisi olan ham petrolün ivedilikle üretim sürecine aktarılması sağlanmış oldu." dedi.

"ANTREPO STOK KAYITLARI STANDART HALE GETİRİLECEK"

Tüfenkci, Bakanlık denetiminde işletilen geçici depolama yerleri ve antrepolarda, işleten kişiye ve yere ilişkin koşulların da değiştirildiğini, sektöre güvenilirlik ve hız kazandıracak şekilde iş akışlarının yeniden düzenlendiğini aktardı.

Öte yandan, Türkiye'de geçici depolama yeri ve antrepo işletmeciliğinin, lojistik sektörün modern standartlarına çıkarılacağını vurgulayan Tüfenkci, düzenlemenin uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verilmesi ve yürürlükteki mevzuatın güncelleştirilmesi noktasında önemli bir adım olduğunu söyledi.

Antrepo işleticilerince tutulan antrepo stok kayıtlarının da standart hale getirileceğini dile getiren Tüfenkci, 1 Ocak 2018 itibarıyla tüm gümrük idarelerinde tekdüze uygulamaya geçileceğini bildirdi.

"HAVAYOLUYLA YAPILAN TAŞIMA İŞLEMLERİ DÜZENLENDİ"

Tüfenkci, Gümrük Genel Tebliği ile ulusal ve ortak transit rejimi kapsamında hareket, varış ve teminat gümrük idareleriyle transit idarelerinde yapılacak işlemler, transit beyanı, teminatların işleyişi, transit süresi gibi süreçlerin düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Transit rejimi kapsamında havayolu ile yapılan taşımalara ilişkin işlemler de düzenlendi. Belirli kriterleri sağlayan havayolu şirketleri tarafından basitleştirilmiş usulde gerçekleştirilecek taşımalarda, mevcut taşıma bilgilerinin Bakanlığımız ile elektronik ortamda paylaşılması suretiyle transit beyanı gerekmeksizin işlem yapılabilecek. Havayoluyla transit işlemlerinin basitleştirilmesiyle eşyanın hızlı şekilde ve daha düşük maliyetle ekonomiye kazandırılması sağlanırken, ihracat eşyasının yurt dışı edilme ve ihracat beyannamesinin kapanma süreci hızlandırılmış olacak."