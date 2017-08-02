MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Ham petrolün üretime akışı hızlanacak

Ham petrolün üretime akışı hızlanacak

AA
02 Ağustos 2017 - 11:51Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 11:51

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "Ham petrol cinsi eşyanın gümrük laboratuvarlarında her seferinde tahlile tabi tutulması uygulamasına son verdik. Bu sayede, ekonomimizin önemli bir girdisi olan ham petrolün ivedilikle üretim sürecine aktarılması sağlanmış oldu" açıklamasında bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrük Yönetmeliği'nde yaptıkları düzenlemeyle ham petrol cinsi eşyanın gümrük laboratuvarlarında her seferinde tahlile tabi tutulması uygulamasına son verdiklerini belirterek, "Ekonomimizin önemli bir girdisi olan ham petrolün ivedilikle üretim sürecine aktarılması sağlanmış oldu." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut gümrük yönetmeliğinde mevzuat ve uygulamada tekdüzeliğin sağlanmasını teminen transit rejimi hükümlerinde değişiklikler yaptıklarını söyledi. Mevcut durumda, Ortak Transit Sözleşmesi ve TIR Sözleşmesi kapsamında Türkiye'ye getirilen eşyaya ilişkin beyanların eşyanın gelişinden önce alındığını anımsatan Tüfenkci, uluslararası sözleşmeler kapsamında olmayan ve Türkiye Gümrük Bölgesi'ne karayoluyla getirilen diğer eşya için de ön beyan uygulamasına geçildiğini, emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi yapılması olanağının genişletildiğini anlattı.

Tüfenkci, transit rejimine özgü basitleştirmelere ilişkin aranacak özel koşullarla başvuruya ve iznin verilmesine ilişkin usul ve esasları Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve tebliğlerle düzenlediklerini ifade etti.

Bu kapsamda, Gümrük Yönetmeliği'nin transit rejimi hükümlerinin ayrıntılardan arındırılarak sadeleştirildiği, teknik detayların ve iş akışlarının düzenlendiği bir uygulama tebliği hazırladıklarına işaret eden Tüfenkci, "Toplu ve götürü teminat türlerinin transit rejiminde kullanılmasına son verilmesine yönelik düzenleme yapılarak, kullanıcıların mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek şekilde 1 Kasım tarihine kadar bir geçiş süreci öngörüldü. Toplu teminat sisteminde, kişinin gümrük idaresine her türlü gümrük işlemlerine ilişkin verdiği teminat, o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri için kullanılacak. Götürü teminat sisteminde ise gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine, transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsayacak bir teminat verilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ham petrol cinsi eşyanın gümrük laboratuvarlarında her seferinde tahlile tabi tutulması uygulamasına da son verdiklerini belirten Tüfenkci, "Bu sayede, ekonomimizin önemli bir girdisi olan ham petrolün ivedilikle üretim sürecine aktarılması sağlanmış oldu." dedi.

 

"ANTREPO STOK KAYITLARI STANDART HALE GETİRİLECEK"

Tüfenkci, Bakanlık denetiminde işletilen geçici depolama yerleri ve antrepolarda, işleten kişiye ve yere ilişkin koşulların da değiştirildiğini, sektöre güvenilirlik ve hız kazandıracak şekilde iş akışlarının yeniden düzenlendiğini aktardı.

Öte yandan, Türkiye'de geçici depolama yeri ve antrepo işletmeciliğinin, lojistik sektörün modern standartlarına çıkarılacağını vurgulayan Tüfenkci, düzenlemenin uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verilmesi ve yürürlükteki mevzuatın güncelleştirilmesi noktasında önemli bir adım olduğunu söyledi.

Antrepo işleticilerince tutulan antrepo stok kayıtlarının da standart hale getirileceğini dile getiren Tüfenkci, 1 Ocak 2018 itibarıyla tüm gümrük idarelerinde tekdüze uygulamaya geçileceğini bildirdi.

 

"HAVAYOLUYLA YAPILAN TAŞIMA İŞLEMLERİ DÜZENLENDİ"

Tüfenkci, Gümrük Genel Tebliği ile ulusal ve ortak transit rejimi kapsamında hareket, varış ve teminat gümrük idareleriyle transit idarelerinde yapılacak işlemler, transit beyanı, teminatların işleyişi, transit süresi gibi süreçlerin düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Transit rejimi kapsamında havayolu ile yapılan taşımalara ilişkin işlemler de düzenlendi. Belirli kriterleri sağlayan havayolu şirketleri tarafından basitleştirilmiş usulde gerçekleştirilecek taşımalarda, mevcut taşıma bilgilerinin Bakanlığımız ile elektronik ortamda paylaşılması suretiyle transit beyanı gerekmeksizin işlem yapılabilecek. Havayoluyla transit işlemlerinin basitleştirilmesiyle eşyanın hızlı şekilde ve daha düşük maliyetle ekonomiye kazandırılması sağlanırken, ihracat eşyasının yurt dışı edilme ve ihracat beyannamesinin kapanma süreci hızlandırılmış olacak."

Etiketler: petrol üretimi , petrol , petrol verileri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri