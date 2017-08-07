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Haluk Ulusoy’un villası icradan satılacak

Dinçer GÖKÇE/ Tahanur GÖLER
07 Ağustos 2017 - 10:27Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 11:28

TÜRKİYE Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy’un İstanbul Levent’teki villası icradan satışa çıkarıldı. 5 katlı villa için belirlenen bedel 25 milyon TL. Bir varlık yönetim şirketinin talebi sonrası yapılacak icradan satış ihalesi önümüzdeki Ekim ayında yapılacak. Söz konusu villanın icradan satış nedeni ise ödenemeyen kredi borcu olduğu anlaşıldı.

Haluk Ulusoy, bir süreden beri yaşadığı mali sıkıntılar ile gündemde. Ulusoy’un sahibi olduğu Ulusoy Seyahat Nakliyat A. Ş. için geçtiğimiz günlerde iflas kararı verilmişti. Bu kez de Haluk Ulusoy’un sahibi olduğu Levent’teki villanın icradan satışı gündemde.

Bin 500 metrekare alan üzerinde kurulu 5 katlı villanın değeri 25 milyon TL. Kapalı ve açık havuz bulunan villanın icradan satış ihalesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü düzenliyor. Söz konusu villanın satılmasına neden olan sürecin başında ise iflasına karar verilen Ulusoy Seyahat’in ödenmeyen kredileri yer aldı. Söz konusu kredi işleminde ipotek borçlusu olarak ise Haluk Ulusoy’un ismi yer aldı. Kredi alacaklısı banka bu alacağı Yunus Varlık Yönetim A.Ş’ye temlik etti.
Haluk Ulusoy’un villası icradan satılacak
Levent'te bulunan lüks villa bin 500 metrekare alan üzerinde bulunuyor.

İcradan satış ihalesinin ilki 31 Ekim’de yapılacak. Anılan gün alıcı çıkmaması durumunda ihale 1 Aralık günü yenilenecek. Satış ilanına göre söz konusu villa KDV'den muaf.

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Etiketler: Haluk Ulusoy , Ulusoy Seyahat Nakliyat , villa satış
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