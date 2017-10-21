Haluk Levent'ten sert Kılıçdaroğlu yorumu

Haluk Levent, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Seçimle gelen birine bu kadar ağır yaptırımlar doğru değil; çocuğuna nasıl hesap verecek?' sözlerine Twitter hesabından şöyle cevap verdi:

'Nasıl oluyor bu seçimle gelmek işi?'

"Yahu tüm CHP olarak 'Mansur Yavaş kazandı ama Melih Gökçek oyları çaldı' diyen siz değil misiniz? Eee nasıl oluyor bu seçimle gelmek işi?"

Haluk Levent'in bu tweeti üzerine sosyal medya karıştı.

Kimisi Haluk Levent'i haklı bulurken kimisi haksız buldu. Daha çok ağır eleştirilerle attığı tweete cevap alan Haluk Levent takipçilerine geri cevap vermedi.