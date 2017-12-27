Haluk Levent'ten flaş (AHBAP) kararı

Haluk Levent, kurucusu olduğu ve birçok sosyal yardım ile faaliyete imza attıkları AHBAP‘taki başkanlık görevinden önümüzdeki Nisan ya da Mayıs ayında ayrılacağını açıkladı.

“Nisan sonu – Mayıs başı gibi devredeceğim AHBAP başkanlığına hangi ismi layık görürsünüz? Kısa açıklama ile birlikte fikirlerinizi yazın canlarım. Benim kafamda 2 isim var. Sizlerden gelen fikirler yeni isimleri düşünmemi sağlayabilir” diyerek Twitter’dan kararı duyuran Levent, yeni başkan olarak beş isim önerdi.

Yakında AHBAP yönetim kurulu olarak, Büşra Sanay, Cem Adrian, Fırat Tanış, Hayko Cepkin ve Mert Fırat ile görüşeceklerini açıklayan Levent, “Bu isimlere teklif götüreceğiz. Hepsi birbirinden değerli isimler. Tek problem hepsi çok yoğun çalışıyor. Umarım kabul ederler” dedi.

Takipçileri ise Levent’e “AHBAP’ı bırakma” çağrısında bulundu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR