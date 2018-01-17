Haluk Levent'e 8 yıl sonra beraat

Hakkındaki beraat karına ilişkin kısa bir açıklama yapan Levent, “En çok ağrıma giden, o dönem savcı beni dinlemedi dahi. ifademi almadı. Direkt olarak mahkemeye çıkarıldım. Bizi çeteci, mafyavari insanlarla göstermişlerdi. Beraat aldığım için çok mutluyum ama geçmişe baktığımda da neden diyorum?” dedi.
Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar Ali Rıza Garan ve Recep Demir ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. 9 yıldan 16.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılana Haluk Levent ise duruşmaya gelmedi.
Karar duruşmasında son sözleri sorulan sanıklar ve sanık avukatları beraat kararı verilmesini talep etti.
TÜM SANIKLAR “ÇETE” SUÇUNDAN BERAAT ETTİ İstanbul özel yetkili ağır ceza mahkemesinde 2010’da görülmeye başlayan ve özel yetkili mahkemelerin kapatılmasının ardından Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden 8 yıllık davada mahkeme heyeti tüm sanıkların çete suçundan delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.
HALUK LEVENT’E BERAAT
Mahkeme heyeti, üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden şarkıcı Haluk Levent’in “silahla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak”, “ bir kişiyi yönelik yağmaya teşebbüs suçundan” beraatına karar verdi.
11 SANIĞA CEZA
11 sanığı ise “işyerinde yağma”, “kasten yaralama”, “tehdit, “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından 2 yıl 11 ay ile 18 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.
6 SANIK BERAAT ETTİ6 sanığın tüm suçlardan beraatına karar veren mahkeme heyeti, yargılama aşamasında ölen bir sanık hakkındaki davayı ise düşürdü.
“SAVCI İFADEMİ DAHİ ALMADI”
Karara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Haluk Levent şunları söyledi: “Yaklaşık 10 yıldır süren bir davaydı. 4 bin 300 küsur haber yapıldı. Ellerim kelepçeli bir şekilde 4 gün sorgu odasındaydım ve hiçbir şey bilmeden. Benim ağrıma en çok o dönem giden savcı beni dahi dinlemedi. Hukuk devleti dediğimiz yerde savcı dahi ifademi almadı. Direkt olarak mahkemeye çıkarıldım. Evet tutuksuz yargılandım, ama 10 küsur yılda binlerce haber, binlerce algı yitip giden birçok sponsorluklar, konserler cabası. Ve sonunda beraat. Seviniyorsunuz ama bir yandan da üzülüyorsunuz. Bunu bu kadar uzatmanın, bu kadar operasyonlara ismimizin kullanılması gerekli miydi? Bu nedenle bir yandan sevinçliyim, bir yandan da buruk bir duygu var içimde. Bizi çeteci, mafyavari insanlarla göstermişlerdi. Beraat aldığım için çok mutluyum ama geçmişe baktığımda da neden diyorum? Çünkü özellikle o dönemdeki soruşturmanın savcısının beni görmek istemeyişi, zaten kafadan kumpas gibi, bir sos gibi koyulmasının bir nevi ifadesi gibi geliyor bana.”
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