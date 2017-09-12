Haluk Levent, Veysel Eroğlu ile görüştü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkisinde yanan alanların ağaçlandırılmasına yönelik çalışmalara katılacağını belirten şarkıcı Haluk Levent, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile buluştu.

Bakan Eroğlu, daha önce sosyal medya üzerinden de iletişim kurduğu Haluk Levent'i, makamında kabul etti. Levent, görüşmenin ardından kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kasım ayında fidan dikimine başlanacağının müjdesini verdi.

İŞTE HALUK LEVENT'İN GÖRÜŞME SONRASI SÖZLERİ:

*Orman ve Su işleri Bakanı sn.Veysel Eroğlu ile görüştüm.Kasım ayında Ayvalık'ta fidanları birlikte dikeceğiz. Sizleri bilgilendireceğiz!

*Sadece Ayvalık ile kalmayacak. Sözünü aldık. Bu yıl yakılan ya da yanan Ayvalık'tan Hakkari'ye tüm bölgeler için destek sözü aldık

*Nerde bir yanan orman varsa bundan böyle orayı takip edeceğiz. Rant peşinde koşanlar bir zaman sonra ağaçlandırma çalışmasını görecek

*Ama bunu yaptılar ama şöyle oldu diyerek bir adım atamıyoruz. Yasal izin almadan da fidan dikemiyoruz.Bakan'a çıkmalı ve söz almalıydım.

*Bari bundan sonra yanan , yakılan yerlerin takipçisi olalım , ülkeyi bu rantçılardan kurtaralım.

Siz takipçilerime de büyük iş düşüyor.

*Plan yapalım Bakanlığa sunalım ve sonrasında fidanları dikelim.. Seyrederek hiçbir şey düzelmeyecek canlarım!