Haluk Levent, Barış Akarsu için harekete geçti

"BARIŞ AKARSU MÜZESİ YAPACAĞIZ"

Haluk Levent haberi öğrenir öğrenmez hemen harekete geçti ve Twitter hesabından "Hatice anne ile görüştük. Barışın bir çok eşyası çalınmış. Çok üzgündü. AHBAP olarak Barış Akarsu Müzesi yapacağız. Sevenleri müsterih olsun." tweetini attı.

Levent, Akarsu'nun vefatının 10. Yılında Amasra'da sahneye çıkmıştı.

"OĞLUMUN TÜM DEĞERLERİNİ, HATIRALARINI ALMIŞLAR"

Hatice Akarsu, tüm Barış Akarsu sevenlerinin ziyaretine açık müze olan evine hırsız girdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Çarşamba günü köye gittim, dün eve geldiğimde şoke oldum. Kapının kilidi yoktu. Ev darmadağın. Oğlumun takıları, ayetel kürsi kolyesi, taktığı bütün takıları almışlar. Tabancayı almışlar. Kolye, künye, yüzük. Oğlum rahmetli olduktan sonra onun yüzüğünü özel günlerde ben takıyordum. Yatak odasında komidinin içinde saklıyordum. Onu bile almışlar. Bütün dolapları, çekmeceleri açmışlar. Kızıma aldığım künye, küçük altınlar, nazarlıkları almışlar. Oğlumun odasında bulunan özel eşyalarına kadar. Sadece giysilerine, ayakkabılarına dokunmamışlar. Küpe, kolye ne varsa götürmüşler. Herhalde zengin sandılar. Evde para ziynet eşyası yok. Keşke olsa onları alsalardı. Oğlumun değerlerini, hatıralarını almışlar. Ben onlarla beraber kendimi dik tutuyordum, onlarda avunuyordum. Hepsini almışlar."

Oğlunun eşyalarının getirilmesini isteyen Hatice Akarsu, "Onlara yaramaz onlar. Getirsinler" diyerek gözyaşı döktü.