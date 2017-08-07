Hürriyet>Kelebek Magazin>Magazin Haberleri>Haluk Levent, Barış Akarsu için harekete geçti

Haluk Levent, Barış Akarsu için harekete geçti

BODRUM’da 10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu’nun ailesinin oturduğu, aynı zamanda müze olan Bartın’ın Amasra İlçesi’ndeki eve giren kimliği belirsiz kişiler, şarkıcının tüm takı ve ödüllerini aldı. Anne Hatice Akarsu, "Oğlumun tüm değerlerini, hatıralarını almışlar. Ben onlarla beraber kendimi dik tutuyordum" diyerek gözyaşı döktü. Ünlü sanatçı Haluk Levent, olayı öğrenir öğrenmez anne Hatice Akarsu'yu arayıp Barış Akarsu Müzesi sözü verdi.

Hürriyet Haber
07 Ağustos 2017 - 14:27:00

 "BARIŞ AKARSU MÜZESİ YAPACAĞIZ"

Haluk Levent haberi öğrenir öğrenmez hemen harekete geçti ve Twitter hesabından "Hatice anne ile görüştük. Barışın bir çok eşyası çalınmış. Çok üzgündü. AHBAP olarak Barış Akarsu Müzesi yapacağız. Sevenleri müsterih olsun." tweetini attı.

Haluk Levent, Barış Akarsu için harekete geçti

Levent, Akarsu'nun vefatının 10. Yılında Amasra'da sahneye çıkmıştı.

"OĞLUMUN TÜM DEĞERLERİNİ, HATIRALARINI ALMIŞLAR"

Hatice Akarsu, tüm Barış Akarsu sevenlerinin ziyaretine açık müze olan evine hırsız girdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

 "Çarşamba günü köye gittim, dün eve geldiğimde şoke oldum. Kapının kilidi yoktu. Ev darmadağın. Oğlumun takıları, ayetel kürsi kolyesi, taktığı bütün takıları almışlar. Tabancayı almışlar. Kolye, künye, yüzük. Oğlum rahmetli olduktan sonra onun yüzüğünü özel günlerde ben takıyordum. Yatak odasında komidinin içinde saklıyordum. Onu bile almışlar. Bütün dolapları, çekmeceleri açmışlar. Kızıma aldığım künye, küçük altınlar, nazarlıkları almışlar. Oğlumun odasında bulunan özel eşyalarına kadar. Sadece giysilerine, ayakkabılarına dokunmamışlar. Küpe, kolye ne varsa götürmüşler. Herhalde zengin sandılar. Evde para ziynet eşyası yok. Keşke olsa onları alsalardı. Oğlumun değerlerini, hatıralarını almışlar. Ben onlarla beraber kendimi dik tutuyordum, onlarda avunuyordum. Hepsini almışlar."

Oğlunun eşyalarının getirilmesini isteyen Hatice Akarsu, "Onlara yaramaz onlar. Getirsinler" diyerek gözyaşı döktü.

Haluk Levent, Barış Akarsu için harekete geçti

 

Barış Akarsunun takıları ve ödülleri çalındıBarış Akarsu'nun takıları ve ödülleri çalındı

 

Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 15:03:16
Etiketler: Haluk Levent , barış akarsu , AHBAP
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri