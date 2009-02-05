Hallo Ernst, dieses ist Deli İbo

Biri Deli İbrahim,

Öbürü de Deli İbrahim.

Biri 25 yaşında tahta getirilmiş.

Öbürü 25 yaşında Beşiktaş’a gelmiş.

Biri Osmanlı’nın 18.padişahı. Hala ismi ve yaptıkları anılıyor.

Emrah Öner yazıyor

Öbürü 18 tane farklı bek görmüş. Hala orda top oynuyor.

Biri Osmanlı’da 8 yıl 9 ay padişahlık yapmış.

Öbürü Beşiktaş’ta 9 yıl 8 ay futbolculuk yapmış.

Biri Revan Kalesi kumandanı Emir Mirgünoğlu’nu, bölücü ve yıkıcı propaganda yapınca boğdurmuş.

Öbürü, Toraman diklenince dayanamayıp terlikle ağız burun kafa göz girmiş.

Biri 32 yıl yaşamış, gençken öldürülmüş.

Öbürü 32’yi çoktan devirmiş, gençler gibi ölümüne koşuyormuş.

Birine sormuşlar, neden balıklara inci atıyorsun?

İnci balıklara atılmak için yaratılmış olmasaydı denizde ne işi vardı demiş.

Öbürüne sormuşlar, Overmars'a süper bi çalım attın, ne diyeceksin?

Yine gelsin yine atarım demiş.

Birine yine sormuşlar, Padişah’ım bir ara saraydan kayboldun nerelere gittin?

Ben ateş bulmak için yollara düştüm, en sıcak çölleri bile aradım ama bulamadım. En sonunda ateş vardır diye cehenneme gittim, oradaki zebaniler bana 'cehennemde ateş yoktur ölenler buraya kendi ateşleriyle beraber gelirler' dedi demiş.

Öbürüne de yine sormuşlar,

Bobo nasıl oynamaz, Holosko bu takıma nasıl giremez, onca adam dururken Serdar niye kaptan, Ernst’i Erkan’ı baştan niye almadın, bu kadro Premier Lig gibi takım, niye lider değil be Deli İbrahim?

Ben deli değil, akıllı bir futbolcuyum. Esas deli, amcam 1. Mustafa’dır. Adam gerçek deli olduğu için iki defa Galatasaray ve Fenerbahçe’de tahttan indirildi demiş.