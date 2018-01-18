Halktan hakaret dolu mektuplar alıyorum

ALMANYA eski Başbakanı Helmut Kohl, ‘iki Almanya’yı birleştiren başbakan’ olarak tarihe geçti. Kohl’ün ilk eşi Hannelore Kohl, ışık alerjisi hastalığına yakalandı ve sekiz yıl mücadele ettikten sonra 2001 yılında evinde ölü bulundu. Hannelore Kohl’ün intihar ettiği belirlendi. 41 yıllık eşi Hannelore’yi kaybeden Helmut Kohl, başbakanlığı döneminde yanında çalışan Maike Richter’le yaşamaya başladı.

2008’de düşerek sakat kalan Kohl tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Maike Richter işini bırakarak, kendini tamamen Kohl’ün bakımına verdi. Çiftler aynı yıl evlendi ve Maike Kohl Richter eşi Helmut Kohl’ü hiç yalnız bırakmadı. Ancak Kohl’ün birinci eşinden oğulları Walter ve Peter Kohl, Maike Kohl Richter’i babalarıyla aralarına nifak sokmakla suçladı.

Helmut Kohl Hannelore Kohl

7 YIL GÖRÜŞMEDİLER

Kohl’ün oğulları Walter Kohl ve Elif Sözen’le evli Peter Kohl, 7 yıl babalarıyla görüşmedi. Alman kamuoyu, Maike Kohl Richter’i eski Başbakan Kohl’ü tamamen izole etmekten ve çocuklarından uzak tutmakla suçladı. Helmut Kohl geçen yıl 87 yaşında ölünce, büyük oğlu Walter Kohl, kardeşi Peter Kohl’ün Elif Sözen’le kızları Leyla’yı da yanına alarak, eskiden babası ve annesinin birlikte yaşadığı cenaze evine geldi. Ancak içeri giremediler.

Maike Kohl Richter içeri girmek isteyen Walter Kohl ve iki torununu polis zoruyla evden uzaklaştırdı. Kohl’ün oğulları babalarının Ludwigshafen’de annelerinin yanına aile mezarlığına gömülmesini istedi. Ancak Kohl aile mezarlığına değil, vasiyeti gereği Speyer’de bir başka mezarlığa gömüldü.

Helmut Kohl’ün ölmesiyle birlikte miras kavgası da başladı. Ancak Helmut Kohl’ün iki oğluna 400’er bin euro, Elif’le birlikte iki torununa ise 100’er bin euro miras bıraktığı, bunun karşılığında ise hak talep etmemeleri için kendilerinden imza aldığı ortaya çıktı.

Maike Richter

İKİ OĞLUNU SUÇLADI

Tüm bu tartışmalar Kohl’ün son eşi Maike Kohl Richter’in kamuoyunda kötü kalpli biri olarak algılanmasına yol açtı. Maike Kohl Richter, Helmut Kohl’ün ölümünden yedi ay sonra sessizliğini bozarak, perşembe günü piyasaya çıkan Stern dergisine içini döktü. Maike Kohl Richter, Kohl’ün iki oğluna ağır suçlamalarda bulundu ve oğullarını babalarının adını “Ticaret modeli” yapmakla suçladı.

Helmut Kohl’ün bundan çok büyük üzüntü duyduğunu anlatan Maike Kohl Richter, “Ben ve eşim acımasız biri olarak gösterildik ve ben babalarını zavallı çocukları ve torunlarından uzak tutan bir canavarmışım gibi görüldüm” dedi. Kendisinin çok sayıda hakaret içerikle mektup aldığını anlatan Maike Kohl Richter, mektuplarda kocasının mezarına nasıl baktığını, nasıl yaşadığını sorduklarını söyledi.





BİR MİLYON EURO VERDİ

Kohl’ün mezarı önce tahta çitle çevrildi ve başına ahşap haç dikildi. Ayrıca bir de video kamera yerleştirildi. Kendini avlanmasına izin verilen “yabani bir kuş” gibi hissettiğini söyleyen Maike Kohl Richter, Helmut Kohl hayattayken, miras kavgası çıkmasın diye iki oğlu ve ailelerine bir milyon euro verdiğini belirtti.

Maike Kohl Richter, Kohl’ün başbakanlığı dönemindeki belgelerle ilgili ise “Eşim 2007’de el yazısıyla yazdığı vasiyetinde beni tek yasal mirasçısı olarak gösterdi” dedi. Bu belgeleri yerleştirmek için bir Helmut Kohl Vakfı kurma görüşmeleri yaptığını kaydeden Maike Kohl Richter, bu belgelerin tek bir yerde toplanmasının kocasının da arzusu olduğunu belirtti. Belgeleri Federal Arşiv de devlet malı olarak istiyor.