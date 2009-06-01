Halkın takımı şampiyon

Fatih Kaya yazıyor

Çok acılı, çok sıkıntılı günler yaşadık.

2004’ten bu yana camianın üzerine çöken kara bulutlar bir anda dağıldı.

Gökyüzünden parlak bir güneş doğdu, Siyah-Beyazlı taraftarların üzerine…

Hani hayal etsek bu kadar olurdu.

Önce Türkiye Kupası, sonra şampiyonluk…

Kazanılacak bir kupa daha var mı?

Kara Kartal, Fenerbahçe’ye 4 gol atarak Türkiye Kupası’nı kaldırıp, taraftara mesajı verdi; Bu sefer şampiyonluk geliyor, hazırlıklı olun.

Dün de bu başarıların kutlaması vardı İnönü’de… Kara Kartal belki de son kez çıkacaktı dünyanın en güzel stadına…

Sayısız destanlara imza attığı mabedi, mahşer yeri gibiydi. Çocuk, genç, yaşlı tribünlerde bütün Türkiye’den manzaralar vardı.

32 bin kişilik İnönü, kapasitesini ikiye katlamış, herkes coşkuyla Kartal’ın gelmesini bekliyor.

O coşkuyu yaşamamam söz konusu bile olamazdı.

Birçok deplasmanda beraber olduğumuz Beşiktaş sevgisiyle kapalı tribünde tanıştığım çok sevdiğim arkadaşım hatta kardeşim Onur’la, belki son kez olacak olmasının içimizdeki burukluğuyla, kamerayı da elimize alarak, yangın yeri gibi olan kapalı tribünün içine daldık.

Hani diyoruz ya “Kalbimin en orta yerinde büyük bir yangın var alevler içinde” o alev büyümüş kapalıyla beraber bütün stadı cayır cayır yakıyor.

Metin, Ali, Feyyaz, Ferdinand, Madida ve tabii ki Pascal diye inliyordu tribünler…

Nostalji yaparak, çifte kupayla veda ediyorduk başka sevdalara KAPALI tuttuğumuz tribünümüze…

Sonrası ise; Aşk’ın, sevginin ne olduğunun görsel şovu...

Bu coşkuyu bize yaşattığınız için teşekkürler çocuklar…

Ve teşekkürler Mustafa Denizli…