Halkbank'tan çok önemli açıklama

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Hakan Atilla hakkında, ABD'de görülmekte olan davanın ilk yargılama safhasında, kendisine atfedilen suçların bir kısmı için Mahkeme Jürisi tarafından suçlu olduğu yönünde karar verilmiştir. Bundan sonraki süreçte, verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesi imkan dahilinde olup dava ile ilgili hukuki süreç henüz sonuçlanmamıştır.



BANKAYA İLİŞKİN ALINAN BİR KARAR YOK

Bahse konu davada Bankamız taraf olmadığı gibi Mahkeme tarafından Bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır.

Genel Müdür Yardımcımız hakkındaki Mahkeme Jürisi kararına dayanılarak, henüz hukuki süreci tamamlanmayan davayla ilgili olarak Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte açıklama veya haber yapılmasının Bankacılık Kanununun "İtibarın Korunması" başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil edeceğini hatırlatmak isteriz.



TÜM İŞLEMLER AÇIK VE ŞEFFAF

Bankamız, tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman hassas bir şekilde uymakta olup uyum politikasını uluslararası standartlarda daha da geliştirmek için yoğun bir çaba harcamaktadır.

Bankamız tarafından, bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır. Bankamız, işlemlerindeki şeffaflık ve uluslararası düzenlemelere uyum politikasını bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirecektir.

Ülkemiz ekonomisine 80 yıldır hizmet sunan Bankamızın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

HİSSE YÜZDE 3 YÜKSELİŞTE

Halkbank Hakan Atilla'nın İran yaptırımlarının ihlali ile ilgili ABD'de kısmen sonuçlanan davada suçlu bulunmasının ardından banka hisseleri hafif düşüşle açılması sonrasında yüzde 3'ün üzerinde yükselişte.

Analistler ise henüz bu yükselişin nedenini açıklayacak bir gerekçe söylemediler.

Bir analist "Biz de tam olarak anlayamıyoruz. Dönem dönem bazı hisselerde, taraf bilgisi denilen alış satış bilgileri, yani kimin alıp kimin sattığı görülmüyor. Halkbank hisselerinde de Ocak başından beri bu taraf bilgisi kapalı. Alıcılar bunu kullanıyor olabilirler" dedi.

Halkbank hisseleri yüzde 0.37 düşüşle açılmasının ardından, 11.44 TL'ye yükseldikten sonra, saat 10:21'de yüzde 3.02 primle 11.25 liradan işlem görüyor.

ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılanan Halkbank yetkilisi Atilla'nın New York'ta görülen davasında dört haftalık duruşmanın ardından karar verildi. Jüri Atilla'yı İran'a dönük ABD yaptırımlarını ihlal edilmesine yardım etmekten suçlu buldu.



KARAR 11 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Atilla ABD yaptırım yasasını ihlal ederek banka dolandırıcılığı ve komplo da dahil olmak üzere kendisine yöneltilen altı suçlamanın beşinden suçlu bulundu. Atilla'nın cezası 11 Nisan'da açıklanacak..