Halkbank yeni ürünlere yönelecek

Reuters'ın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Halkbank, "Bankamız 2018 yılında da hem mevduat tarafında hem de mevduat dışı fonlama kaynaklarında büyümesine devam edecek. Burada hangi finansal borçlanma araçlarının tercih edileceği konusunda bankanın bilanço pozisyonu, büyüme stratejisi ve fiyatlama gibi unsurlar ön planda olacak" açıklamasını yaptı.

ABD'de İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılanan Halkbank yetkilisi Atilla, 'İran'a dönük ABD yaptırımlarını ihlale yardımdan' suçlu bulundu. Atilla'nın sanık olarak yargılandığı ve New York'ta görülen davada jüri heyeti Atilla'yı, ABD yaptırım yasasını ihlal ederek banka dolandırıcılığı ve komplo da dahil olmak üzere kendisine yöneltilen altı suçlamanın beşinden suçlu buldu. Davada nihai karar 11 Nisan'da yargıç tarafından verilecek.

Dava sürecinde, basında Halkbank'ın da aralarında yer aldığı bazı bankalara ceza gelebileceği haberleri basında yer almış ancak yetkililer haberi yalanlamıştı. Ardından ekonomi yönetimi bankacılık sistemi bakımından sonuç doğuracak gelişmeler karşısında gerekli tedbirleri alacaklarını açıklamıştı.

Halkbank geçen sene Mart sonunda tahvil ihracına yönelik yatırımcı toplantıları için bankaları yetkilendirmiş; Atilla da bu kapsamda gittiği ABD'de tutuklanmıştı. Bankanın eurobond ihracı da gerçekleşememişti.

Bankanın 2018 yılı büyüme stratejisi ve fonlama planlaması göz önünde bulundurulduğunda, piyasa koşullarına bağlı olarak sendikasyon kredisinin temini veya YP tahvil ihracı gibi finansal borçlanma araçları da uygun şartlar sağlandığında gündeme alınabileceğini belirten Halkbank, "Bilançomuzun pasifinde hâlihazırda devam eden YP fonlama kaynaklarının etkin kullanımına devam edilecektir. Bankamızın önümüzdeki dönem büyüme stratejisi TL KOBİ kredileri üzerinde yoğunlaşmaya devam edeceği için fonlama tarafında da TL kaynaklara yönelimimiz devam edecek" dedi.

Banka en son Temmuz 2016'da 175 milyon dolar ve 476.5 milyon dolar tutarında sendikasyon sağlamış, geçen sene vadesi geldiğinde ise bu sendikasyonun çevirmemişti. Halkbank'ın en son eurobond ihracı ise 30 Haziran 2016'da 500 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

YENİ SERMAYE PİYASASI ÜRÜNLERİ OLACAK

Halkbank açıklamasında hem mevcut fonlama kaynaklarının geliştirilmesi hem de yeni kaynakların kullanılması konusunda fonlama ürünlerinde de çeşitleme stratejisinin uygulandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut aktif-pasif vade uyumsuzlukları göz önünde bulundurulduğunda özellikle kısa vadeli TL kaynaklardan daha uzun vadelerde TL kaynakların sağlanmasına doğru geçiş stratejimiz devam ediyor. Bu amaçla 10 yıl vadeli TL sermaye benzeri tahvil ihracını 2017 yılı son çeyreğinde tamamladık. Bono ihraçları ve diğer sermaye piyasası ürünlerinin yanı sıra, uzun vadeli repo hacimlerinin de artırılmasıyla hem vade uyumsuzluğu hem de fiyatlama konularında önemli adımlar atmayı planlıyoruz. Bankamız yeni sermaye piyasası ürünlerinin yanı sıra ikili anlaşmalar yoluyla muhabir bankalardan ve uluslararası yatırım ve kalkınma bankalarından sağladığı finansman imkânlarını etkin kullanmaya devam edecek."

BANKA YURTDIŞI BORÇLANMAYI 1 YILDA $2.2 MLYR AZALTTI

Halkbank'ın dava sürecinde yurtdışı borçlanmayı azalttığına dikkat çeken bir bankacılık analisti, "Temmuz'da "roll etmesi" gereken sendikasyonu refinansmanı yapılmadı. Onun haricinde yabancı para borçlanmayı da azalttı. Bankanın Eylül 2016'dan Eylül 2017'ye yaklaşık 2.2 milyar dolara yakın yabancı para pozisyon azaltımı oldu. Yani bu rakam 7.6 milyar dolardan 5.4 milyar dolara geriledi. Dava sürecinde ve sonrasında Halkbank’a daha yüksek bir fonlama maliyeti çıkması olası, bu yüzden biraz temkinli gidebilirler" dedi.

Analist, bununla karşılaşmamak için bankanın borçlanma pozisyonunda azaltımına gitmesinin normal olduğunu belirterek, "Ayrıca kaynak cazibesi olmazsa proje finansmanlarında da bir iştah azalması görülebilir" dedi.

Proje finansmanlarına katılımda bir azalmanın olup olmayacağı konusunda ve iki hafta önce finansman kapanışı bittiği belirtilen Kuzey Marmara otoyol projesinde bir miktar azaltımına gidip gitmediği sorulan Halkbank konuyla ilgili şu yanıtı verdi:

"Halkbank olarak, Ocak 2018 itibarıyla 63 adet proje finansmanına, 6.6 milyar dolar nakit ve 1 milyar dolar gayrinakit kredi kullandırarak katkı sağladık. Önümüzdeki dönemde de yeni projeleri, proje bazında inceleyip değerlendirerek, ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşündüğümüz kârlı ve verimli projelere, bankamızın likidite pozisyonu ve projelerin vade yapısını dikkate alarak katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesinde taahhüt ettiğimiz tutarda kredi kullandırımlarını gerçekleştirdik. İlave kredi artışı ise gündemimizde bulunmamakta."

Halkbank Türkiye'de büyük proje finansmanlarına katılan önemli kamu bankası oyunculardan biri konumunda. Banka son olarak iki hafta önce kapandığı belirtilen ve 2.8 milyar dolar civarında finansman büyüklüğü olan Kuzey Marmara otoyol projesinde de finansmana katılan bankalar arasında yer alıyor.