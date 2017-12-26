Halkbank sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

Halkbank, servis görevlisi ve gişe personeli alımı için gerçekleştirdiği sınavın sonuçlarını değerlendirmeye devam ediyor. Toplam 1295 kişiyi kadrosunda istihdam edecek olan Halkbank'ın, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen sınavın ardından adayların sorgulamaları sürüyor. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tarih detayı

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Genel puanı (60) ve daha üzerinde olup tercih ettiği illere göre başarı sıralamasına giren adaylar mülakata girmeye hak kazanacaktır. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise banka yetkilileri tarafından henüz açıklanmadı.

İTİRAZ NE ZAMAN YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 13 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.