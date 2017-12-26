Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Halkbank sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

Halkbank sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

Hürriyet Haber
26.12.2017 - 13:31 | Son Güncelleme:

Halkbank sınav sonuçları için vatandaşların sorgulaması devam ediyor. Türkiye genelinde birçok noktadan toplam 1295 kişiyi istihdam etmeye hazırlanan Halkbank, personel alımı sınav sonuçları için değerlendirmesini sürdürüyor. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 1295 kişinin istihdamının sağlanacağı Halkbank sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler

Halkbank, servis görevlisi ve gişe personeli alımı için gerçekleştirdiği sınavın sonuçlarını değerlendirmeye devam ediyor. Toplam 1295 kişiyi kadrosunda istihdam edecek olan Halkbank'ın, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen sınavın ardından adayların sorgulamaları sürüyor. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tarih detayı

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Genel puanı (60) ve daha üzerinde olup tercih ettiği illere göre başarı sıralamasına giren adaylar mülakata girmeye hak kazanacaktır. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise banka yetkilileri tarafından henüz açıklanmadı.

İTİRAZ NE ZAMAN YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 13 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

 

Etiketler: halkbank istanbul
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri