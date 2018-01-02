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    Halkbank sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 10:34 | Son Güncelleme:

    Kadrosuna toplam 1295 kişi dahil etmeye hazırlanan Halkbank, geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirdiği sınavların değerlendirmesini adaylarla paylaşacak. 1000 gişe personeli ve 295 uzman yardımcısı olmak üzere 1295 kişiyi kadrosuna dahil edecek olan Halkbank, sınav sonuçları ile sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

    Halkbank sınav sonuçları için adayların beklentisi devam ediyor. Yurdun farklı bölgelerinde gerçekleştirilen sınavların ardından merakla araştırılan Halkbank sınav sonuçları, adayların odak noktası oldu. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Genel puanı (60) ve daha üzerinde olup tercih ettiği illere göre başarı sıralamasına giren adaylar mülakata girmeye hak kazanacaktır. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise banka yetkilileri tarafından henüz açıklanmadı.

    İTİRAZ NE ZAMAN YAPILIR?

    Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 13 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

    Yazılı sınav sonucu https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

    Etiketler: halkbank sonuçları
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