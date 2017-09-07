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Halkbank: Haberler yanıltıcı

REUTERS
07.09.2017 - 14:59 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 16:16

Halkbank bankanın tüm işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun hareket ettiğini açıklayarak, ABD'de görülen bir dava hakkında yeni iddianameye atıfta bulunan haberlerin yanıltıcı haberler olduğunu duyurdu.

Amerika'da savcılar, İran'a karşı Amerikan yaptırımlarının ihlal edilmesine rol oynadıkları gerekçesiyle ekonomi eski bakanı Zafer Çağlayan ve Halkbank'ın eski genel müdürü Süleyman Aslan hakkında iddianame hazırladı ve mahkemeye sundu. Savcılık iddianamesinde Çağlayan ve Aslan yaptırımların ihlali için komplo ve işbirliği yapmakla suçlanıyor.

Banka KAP'a yaptığı "Bazı basın yayın kuruluşlarının ABD'de görülmekte olan bir dava hakkında sunulan yeni iddianameye atıfta bulunarak bankamız ve bankamızın bazı eski yöneticileri hakkında kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı haberler yaptığı anlaşılmaktadır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"...Bankamız tarafından müteaddit zamanlarda yapılan özel durum açıklamalarında Bankamızın tüm işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun hareket ettiği konusunda detaylı bilgilendirme yapılmıştır."

Halkbank hisseleri saat 12:57'de yüzde 3.01 ekside bulunuyor.

 

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Etiketler: Halkbank , ABD , KAP açıklaması
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