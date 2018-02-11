Halka arzdan gelen enerjiye gidecek

Hisselerinin yüzde 20’si halka açılan Enerjisa’da ilk işlem gününde yatırımcıların ilgisi vardı. Enerjisa, ilk işlem gününde Borsa İstanbul’daki en yüksek işlem hacmine sahip olan hisse olarak dikkat çekti.

POTANSİYELİ GÖSTERDİ

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sabancı olarak tüm faaliyetlerimizde ülkemize olan güvenimizden güç alıyoruz. Enerji sektöründe de oluşan sağlıklı piyasa koşulları ve yüksek potansiyel bizim güvenle yolumuza devam etmemizi sağlıyor. Enerjisa’nın halka arzının hem yerli hem de yabancı yatırımcıdan gördüğü ilgi de ülkemizin ve sektörün potansiyelini bir kez daha ispatlıyor. Yaklaşık 5 kat talep topladığımız Enerjisa’nın halka arzında, özellikle de yabancı yatırımcılardan aldığımız büyük talep ile ekonomimize değer yaratmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Sabancı Holding olarak, halka arzdan oluşan kaynaklarımızı Enerjisa Üretim Santralları şirketimizin sermaye artırımında kullanmayı planlıyoruz” dedi. E.ON CEO’su Johannes Teyssen ise, halka arzın başarısının, sermaye piyasasının Enerjisa’ya olan güvenini açıkça gösterdiğini söyledi. Teyssen, “Bu, son yıllarda Türkiye’de yapılan en büyük halka arz girişimlerinden biridir. Halka arzın başarısı, sermaye piyasasının, yatırımcıların kendilerine önemli fırsatlar sunan elektrik sektöründeki yüksek büyüme potansiyeline ikna olduklarını ve Enerjisa’ya olan güveni açıkça göstermektedir. Biz de Türkiye’ye ve enerji sektörüne olan güvenimizin, inancımızın sonucu olarak halka arzdan sağladığımız geliri, Türkiye’deki enerji işimizin sağlıklı olarak gelişmesi için kullanacağız” diye konuştu.