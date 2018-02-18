Halka arzda domino etkisi

ENERJİSA’nın ardından halka arza hazırlanan başka enerji şirketleri de var. Bunlardan biri doğalgaz dağıtım sektörünün en büyük oyuncusu konumundaki Aksa Doğalgaz. Diğeri de Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ. KPMG Türkiye’nin Enerji Sektör Lideri Ümit Bilirgen’e göre yeni halka arz haberleri almak da şaşırtıcı olmaz. Bilirgen, “Enerjisa’nın halka arzı başarılı sonuçlandı, yüzde 20’si istenen fiyattan satıldı. Hedefledikleri fiyat aralığında talep toplayabildiler, bir indirime filan gitmediler. Enerjisa’nın başarısından sonra, aynı yöntemi başkaları da deneyebilir” dedi.

ALTERNATİF FİNANSMAN

Geçen günlerde “Enerji Sektörel Bakış 2018” raporunu açıklayan KPMG Türkiye’nin Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Bilirgen ile sektörün gündemindeki konuları konuştuk. Halka arzın bu yılın sıcak konularından biri olabileceğine değinen Bilirgen, Enerjisa’nın diğer şirketlere ilham verebileceğini söylüyor. Bilirgen, BaşkentGaz ve Aksa Doğalgaz’ın da halka arza çıkacağını dile getirerek, “Onların süreci başladı. Zamanlamayı bekliyorlar, takip edecek yatırımcılar olabilir. Alternatif bir finansman kaynağı olarak bunu görebilirler” diyor. Bilirgen, “Bir sürü satış çabası oldu, ortaklık çabası oldu, kaç yıldır biz işin içindeyiz, sonuca ulaşan neredeyse olmadı. Bir tek Osmangazi’yi Zorlu aldı ki onun için de 2-3 tur ihale yapılmıştı. Sektör için moral verici bir sonuç oldu” şeklinde konuşuyor.

DAĞITIMCILAR OLABİLİR

Halka arzda talebin nereden geldiğini sorduğumuzda ise Bilirgen, şunları söylüyor: “Halka arzda talebin çoğunluğu yurtdışı kurumsal yatırımcıdan geliyor. Fonlar alıyor. Bunlar iyi varlıklar aslında. Nakit akışı öngörülebilir, riski düşük, getirisi belli varlıklar olduğu için yurtdışındaki emeklilik, altyapı fonları ilgi gösterebilir. Yönetimini devralmak istemiyorlar demek ki şirketin. Azınlık hissedarı olarak piyasa üzerinden almayı tercih ediyorlar. Yeni halka arzlar da olabilir elektrik dağıtımında. Doğalgaz dağıtımı da bire bir aynı sistem, getirisi belli, düzenlenmiş varlık tabanı, sadece amortisman süreleri farklı. Yıllık reel getiriniz belli. Yine açılacak olsa elektrik dağıtım, gaz dağıtım şirketleri açılır diye düşünüyorum. Enerjisa dışında 10 tane elektrik dağıtım şirketi var halka kapalı olan, onlar da tercih edebilirler. Çünkü yüzde 80’i neredeyse yabancı Enerjisa’yı alanların…”

YATIRIMCIDA YEKDEM TELAŞI

2018 yılında alınan tedbirler sonucunda özel sektör oyuncularının nefes alacağını dile getiren Bilirgen, “Şu anda alınan tedbirler özel sektör üreticileri ve ticaret yapanların nefes alması yönünde. 2018’de özel sektör oyuncularının karlılıklarının biraz artmasını bekliyorum” diyor. YEKDEM yatırımlarının 2020’ye kadar devreye girmek zorunda olduğunu vurgulayan Bilirgen, “Herkes yatırımlarını tamamlama telaşında. Nereden olursa olsun kaynak bulup, pahalı maliyetli olsa bile, faiz oranı yüksek olsa bile alıp jeotermal, rüzgâr tesisini, barajını tamamlama telaşında. Tamamlayamazlarsa alım garantisinden faydalanamayacaklar” diyor.

PERFORMANS SİSTEMİ GELİYOR

BİLİRGEN, dağıtım şirketlerine performans sistemi geleceğini söyleyerek, “Şu anda öyle bir uygulama yok, EPDK’nın belirlediği sınırlar dâhilinde yatırımlarınızı yapıyorsunuz. Kurduğunuz sistem iyi işlemezse sizi cezalandıran, ya da iyi işlerse ödüllendiren bir şey yok. Kamu baskısı dışında parasal bir ödül-ceza teşvik sistemi yok. İzin verilen yatırımı yapıyorsanız paranızı alıyorsunuz, ama onu kalitesiz monte ettiyseniz veya elektrik kesiliyorsa, şimdi ceza gelecek. O sistem geldiğinde daha kaliteli bir şebeke kurmaya insanları teşvik edecek” diyor.