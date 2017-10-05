Halka arz olan şirkete vergi indirimi

Sermayesini artıran, halka açılan şirketin Kurumlar Vergisi oranına yüzde 75’e kadar indirim gelebileceği konuşuluyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, sermaye piyasalarına girişi desteklemek için Kurumlar Vergisi teşviği verileceği iddiası yer aldı.

Haberde, "Küçük işletmelerin hem sermayesini artırması hem de halka açılmasını teşvik edecek düzenlemeyle, şirketlerin Kurumlar Vergisi oranının yüzde 75'e kadar indirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilecek. Bu adım sermaye piyasalarının güçlenmesine katkı sunacak. Yeni dönemde genel Kurumlar Vergisi yüzde 20 seviyesinde kalacak." denildi.

Orta Vadeli Program (OVP) sunumunda finans sektöründe kurumlar vergisinin yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılacağı açıklanmıştı.