Halk otobüsünde güpegündüz hırsızlık...

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, kent merkezinde yan yana olan otobüs durakları önünde park halinde duran özel halk otobüslerinin açık olan arka kapısından içeri girdi.
Kimsenin görmemesi için yere eğilerek şoför koltuğuna doğru yürüyen şüpheli, bir miktar parayı aldıktan sonra aynı kapıdan çıkarak kaçtı.
Otobüsteki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, polis görüntülerden eşkalini belirlemeye çalıştığı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.