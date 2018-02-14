Halk otobüsünde elle tacize örnek ceza! Evli ve üç çocuk babası...

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Gençlik Parkı yanında halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.E. (32) adlı kadın halk otobüsü ile ayakta yolculuk ederken yanına yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğradı. Kadın polisi arayarak yardım istedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, olayla ilgili taciz olayını gerçekleştirdiği iddia edilen E.L.'yi otobüsten inerken yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.L., bugün sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Evli ve 3 çocuk babası E.L.'nin cinsel saldırı suçundan çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR