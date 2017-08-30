Halk otobüsünde bıçaklı kavga! Yaralılar var

Çorum merkezde Akkent seferini yapan Seyit Ahmet Bolat yönetimindeki özel halk otobüsünde bıçaklı kavga yaşandı. İddialara göre şöförün yanına gelen yolculardan V.A. ile H.Ö., sürücünün yanındaki koltukta oturan bir başka halk otobüsünün şoförü Adem Dinç'e belirlenemeyen nedenle vurmaya başladı. Olaya müdahale eden bazı yolcular V.A. ile H.Ö.'yü otobüsten indirmeye çalıştı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Çıkan arbedede Seyit Ahmet Bolat bacağından, saldırıya uğrayan Adem Dinç

ise kol ve göğsünden bıçakla yaralandı. Yaralılar, yolcuların ihbarı üzerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.