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    Halk otobüsünde bıçaklı kavga! Yaralılar var

    Hürriyet Haber
    30.08.2017 - 17:56 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 17:56

    Çorum'da halk otobüsünde bıçaklar çekildi. Çıkan kavgada, otobüs şoförü ile birlikte 2 kişi yaralanırken, olay otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Çorum merkezde Akkent seferini yapan Seyit Ahmet Bolat yönetimindeki özel halk otobüsünde bıçaklı kavga yaşandı. İddialara göre şöförün yanına gelen yolculardan V.A. ile H.Ö., sürücünün yanındaki koltukta oturan bir başka halk otobüsünün şoförü Adem Dinç'e belirlenemeyen nedenle vurmaya başladı. Olaya müdahale eden bazı yolcular V.A. ile H.Ö.'yü otobüsten indirmeye çalıştı.

    İKİ KİŞİ YARALANDI

    Çıkan arbedede Seyit Ahmet Bolat bacağından, saldırıya uğrayan Adem Dinç

    ise kol ve göğsünden bıçakla yaralandı. Yaralılar, yolcuların ihbarı üzerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , halk otobüsü , kavga , şoförle kavga
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