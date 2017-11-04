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    Halk otobüsü sürücüsü, ’cinsel istismar’dan tutuklandı

    Aziz GÜVENER  (DHA)
    04.11.2017 - 10:41 | Son Güncelleme:

    Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, özel halk otobüsü sürücüsü Ş.D., 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

    Arifiye’de özel halk otobüsünde şoförlük yapan Ş.D., ortaokul öğrencisikız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 21 Ekim’de gözaltına alındı. Arifiye ve kent merkezi arasında yolcu taşıyan otobüslerde çalıştığı öğrenilen Ş.D., emniyette verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Olay günü küçük kızın tabletini satmak için kendisinden yardım istediğini ve sonrasında özel aracıyla Adapazarı merkeze getirdiğini öne süren Ş.D., tablet para etmeyince kızı ilçeye geri getirip bıraktığını söyledi. Ş.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Halk otobüsü sürücüsü, ’cinsel istismar’dan tutuklandı

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    Etiketler: cinsel taciz , otobüs şoförü , halk otobüsü , tutuklandı
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