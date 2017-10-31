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    Halk otobüsü şoförü, ’Özel arabam’ deyip kadın yolcuyu indirmek istedi

    DHA
    31.10.2017 - 23:40 | Son Güncelleme:

    İzmit'te, bir halk otobüsü şoförünün tartıştığı kadın yolcuya, "Benim özel arabam, iner misiniz aşağı" sözlerine, diğer yolcular, kamu hizmeti yaptığını belirterek tepki gösterdi. O anlar, yolculardan biri tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    İzmit’te bir halk otobüsü şoförü, durakta bekleyen 2 kişiyi, araçtaki yolcuların ikazı üzerine son anda fark etti. Otobüs, durağı geçerek durdu. Şoför, bir süre sonra otobüse binen 2 yolcuya, yavaş hareket ettikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.

    Yolcular da durağa girmediği için şoföre karşılık verince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, otobüs şoförü yerinden kalkıp, kadın yolcuya, "İner misiniz aşağıya" dedi. Kadın yolcu ve araçtaki diğer yolcular da şoföre, kamu hizmeti yaptığını hatırlattı. Ancak otobüs şoförü bu kez de kadın yolcuya, "Konuşma, bu benim özel arabam" diye çıkıştı. Yolculardan biri ise "Bu senin özel araban olsa da amme hizmeti yapıyorsun" sözleriyle cevap verdi.

    Yolcular sürücüyü koltuğuna oturturken, tartışma bir süre daha devam etti. Yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

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