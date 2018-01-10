Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Halk otobüsü çalındı

    Halk otobüsü çalındı

    DHA
    10.01.2018 - 20:36 | Son Güncelleme:

    İZMİT’te, sürücüsünün temizlik yaptıktan sonra üzerinde anahtarını unuttuğu özel halk otobüsü çalındı. Sürücü, ticari taksi ile peşine düştüğü aracın önünü keserken, çalan kişi koşarak kaçtı.

    Olay, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Körfez-İzmit hattında çalışan Kazım Bozkurt, 41 B 1512 plakalı özel halk otobüsünü terminalde temizledi. Kazım Bozkurt anahtarı aracın üzerinde bırakarak çevrede dolaşmaya başladı. Bu sırada bir kişi aracı çalıştırarak çaldı. Otobüsün çalındığını gören Kazım Bozkurt, hemen bir taksiye binerek aracın peşine düştü. İzmit Turan Güneş Caddesi üzerinde aracı yakalayan şoför, taksiyle önünü kesti. Bu sırada direksiyondaki hırsız, hızla araçtan inerek koşarak olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: izmir , halk otobüsü , terminal
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri