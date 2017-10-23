Halk kütüphaneleri geceleri açık olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un kütüphaneleri iyileştirme ve süresiz hizmet vermesi yönündeki talimatının ardından 24 saat hizmet vermeye başlayan Beyazıt Devlet Halk Kütüphanesinin ardından, il halk kütüphanelerinin çalışma süreleri de uzatıldı. Ücretsiz olarak faydalanılabilen kütüphanelerin daha uzun süre açık kalmasını öngören pilot uygulama başlatıldı ve 24 kütüphanenin çalışma saatleri uzatıldı. İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi, Düzce İl Halk Kütüphanesi, Şems-İ Sivasî İl Halk Kütüphanesi, Konya İl Halk Kütüphanesi, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi, Batman İl Halk Kütüphanesi, İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, Bursa İl Halk Kütüphanesi ile Isparta Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi her gün 08.30’dan 22.00’ye kadar hizmet verecek kütüphaneler arasında yer alıyor. Uygulama, yıl sonuna kadar kademeli olarak bütün il halk kütüphaneleri ve şartları uygun olan ilçe halk kütüphanelerinde hayata geçirilecek.