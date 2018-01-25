Halide Özpolat'ın katil kocasını yakacak rapor

Alibeyköy’de 13 Mayıs 2016’da evde tartıştığı 36 yıllık eşi Halide Özpolat’ı av tüfeği ile başından vurarak öldürdüğü gerekçesi ile yargılanan Ali Rıza Özpolat’ın akıl sağlığının yerinde, cezai sorumluluğunun tam olduğu adli tıp raporuyla tespit edildi. Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 15’inci duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Duruşmayı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukat ve üyeleri de izledi.

ADLİ TIP: ‘SUÇA KARŞI CEZAİ SORUMLULUĞU TAM’

Mahkeme Başkanı, sanık Ali Rıza Özpolat ile ilgili olarak Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporu okudu. "Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak, azaltacak mahiyette ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı" belirtilen raporda sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu ifade edildi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETTİ

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Bayram Demirtaş, sanık Özpolat'ın 13 Mayıs 2016'da evde tartıştığı eşi Halide Özpolat'ı evde bulunan av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü ve olaydan sonra tüfeğiyle polise teslim olduğu belirtilerek, sanığın "Eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Özpolat'ın tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatına rapora karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

‘ADALET YERİNİ BULACAK’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından duruşma sonrası yapılan basın açıklamasında konuşan yapan Ali Rıza Özpolat ve Halide Özpolat’ın kızı Zekiye Kaya, “Adli Tıp raporu sonucunda aklı melekelerin yerinde olduğu ortaya çıktı. Karşı taraf bunu bile itiraz ediyor. Devletin raporuna itiraz ediyor ama adalet yerine bulacak. Kadınlar ölmesin artık” dedi.

‘ONLARIN GÜCÜ ANCAK KADINLARA YETİYOR’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına konuşan Dilber Sünnetçioğlu ise şunları söyledi: “Kadınlar artık öldürülmesin, kadınlar yaşasın, kendi hayatları hakkında karar versinler. Kadın katillerine indirimsiz ceza uygulanmadığı takdirde diğerleri de cesaretlendiriliyor. Kadına iftira ediyorlar, indirim almaya çalışıyorlar. Bu bana çok ters geliyor. Mahkemedeki iyi indirim hali... Mahkemede ne yapabilir? Hakime mi saldıracak, savcıya mı saldıracak. Onların gücü ancak kadınlara yetiyor.”