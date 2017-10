Halıda konser

Athena, önceki akşam Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen “ZUBİZU Harbiye Açıkhava Konserleri” kapsamında sahneye çıktı.

Sevilen şarkılarını söyleyen grubu yaklaşık 4 bin 500 kişi izledi. Gecede dekor olarak yere serilen halılar dikkat çekti.

Sahnede dekor istemeyen Gökhan Özoğuz’un sahnenin her tarafına kendisine ait halılar serdiği öğrenildi. Konseri Ali Taran, Deniz Akkaya, Zuhal Topal, Ezgi Mola, Erkan Can ve Cem Davran gibi ünlü isimler de izledi.





Deniz Akkaya, konseri sevgilisi Gökmen Şeynova ile birlikte izledi.





Cem Davran - Erkan Can





Hande Gülşen - Ali Taran





Ezgi Mola





Zuhal Topal