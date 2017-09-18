Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri

KİTAP SANAT

    Hürriyet >Kitap Sanat>Haliç’in öte yanında tiyatro sezonu başlıyor

    Haliç’in öte yanında tiyatro sezonu başlıyor

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 11:56 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 11:57

    Semaver Kumpanya, 3 Ekim Salı günü yeni sezonunu 'Semaver ve Kumpanya' oyunu ile Caddebostan Kültür Merkezi’nde açıyor.

    Işıl Kasapoğlu’nun genel sanat yönetmenliğini yaptığı Semaver Kumpanya, Ekim ayı itibarıyla 16.sezonuna giriyor. Sait Faik Abasıyanık’ın aynı adlı eserlerinden uyarlanan ‘Semaver ve Kumpanya’ oyununu tekrar perdeye taşıyor. Tansu Biçer’in yönettiği Moliere’in ‘Cimri’si ve yazıp Volkan M. Sarıöz’ün yönettiği geçtiğimiz sezonun ilk yeni oyunu “Mağrur Fil Ölüleri” ile tekrar Çevre Tiyatrosu sahnesinde olacak. Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu gelecek sezonda Nihal Yalçın’ın oynadığı ‘Antabus’ oyununa ve birçok konuk oyuna da yer verecek. 

    Etiketler: kitap sanat , Semaver Kumpanya , Tiyatro
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri