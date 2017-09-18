Haliç’in öte yanında tiyatro sezonu başlıyor

Işıl Kasapoğlu’nun genel sanat yönetmenliğini yaptığı Semaver Kumpanya, Ekim ayı itibarıyla 16.sezonuna giriyor. Sait Faik Abasıyanık’ın aynı adlı eserlerinden uyarlanan ‘Semaver ve Kumpanya’ oyununu tekrar perdeye taşıyor. Tansu Biçer’in yönettiği Moliere’in ‘Cimri’si ve yazıp Volkan M. Sarıöz’ün yönettiği geçtiğimiz sezonun ilk yeni oyunu “Mağrur Fil Ölüleri” ile tekrar Çevre Tiyatrosu sahnesinde olacak. Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu gelecek sezonda Nihal Yalçın’ın oynadığı ‘Antabus’ oyununa ve birçok konuk oyuna da yer verecek.