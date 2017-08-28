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Haliç’e 42 kazık

Cemil ÖZDEMİR
28 Ağustos 2017 - 22:14Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 22:14

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 150 milyon dolar bütçeyle Eyüp’ten Eminönü’ne uzayacak yeni tramvay hattı çalışmaları kapsamında Haliç’e 70 metre uzunluğunda 42 kazık çakıldı.

2019’da hizmete girecek ve 10 bin 500 yolcu taşıyacak yeni hat Eminönü’nden başlayarak Küçük Pazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüp Sultan ve Silahtarağa duraklarından geçecek. Alibeyköy Otogarı’na kadar uzanacak 13 kilometre uzunluğundaki raylı sistem için kazıkların üzerine doldurulacak alan, tarihi eser yapıların karşısında olduğu için önemli riskler de içeriyor. Restorasyon Uzmanı, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, bölgede yaptığı inceleme sonucunda,  tarihi eser yapıların üzerinde bulunduğu toprağın, dolgu toprak olduğunu söyleyerek, zemin zayıf olduğu için kazıklama çalışmalarının tarihi eserlere zarar vereceğini belirtti. Bölgede, 1983 yılında yapılan yol çalışmalarının, benzer mimari özellikler taşıyan Reşadiye Mektebinde çatlaklar oluşturduğunu söyleyen Ahunbay, “Tarihi eserlerin üzerinde olduğu toprak dolgu toprak, incecik yapısı var. Zemini çamur olan bir yerde kazık çakıldığı zaman tarihi eserler zarar görür. Ben tarihi eser uzmanıyım ve riski görüyorum. 70 metreye varan kazık çakılıyor. Kazık çakıldığı zaman dolgu toprak olduğu için titreşimi de ileterek sıkışmaya neden oluyor ve çökertiyor. Kazıklar çakılırken darbede veriyor” dedi.

Etiketler: İBB , Haliç , gazetehaberleri
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