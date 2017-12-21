'Haliç Tersanesi'ne afiş asardım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı tazminat davasını hatırlatan Erdoğan, “Tazminat davasından alacağımız parayı millete dağıtacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki Bey sucuk ekmek yapmıştı, bakalım biz ne yapacağız” diye konuştu.



GENÇLERE SORU: KAÇ ÇOCUĞUNUZ VAR

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, önceki günkü toplantıda gençlere mesajlar verdi. Toplantıda gençlere evli olup olmadıklarını, evlilerse kaç çocukları olduğunu soran Erdoğan, sadece birinin 3 çocuğu olduğunu öğrenince, “Taban 3 çocuk. 3 çocuk yapın” mesajını yineledi.

2019 seçimleri öncesinde gençlerden sabırla 15 yıl öncesini anlatmalarını isteyen Erdoğan, “Mermeri delen suyun gücü değil, aynı noktaya damlayan sudur. Biz de hedefimize kilitlenmeliyiz. Sabreden zafere erer” diye konuştu.

DIŞ POLİTİKADA DİKLENMEYECEĞİZ

Gençlik yıllarını da anlatan Erdoğan, “Gençlik yıllarımda afiş asardım. Haliç Tersanesi’nin duvarı benimdi. Oraya benden başka kimse afiş asamazdı” dedi. Erken seçime ilişkin sorulara ise Erdoğan, “Erken seçim yok. 2019’dan daha güçlü çıkacağız. Türkiye’nin bu kadar güçlü olması egemen güçleri rahatsız etti. Bunu görüyoruz. 15 Temmuz kuklalar tarafından yapıldı. Dış politika önemli. Dış politikamızda duruşumuz; diklenmeyeceğiz ama dik duracağız” yanıtını verdi.



