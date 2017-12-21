Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Haliç Tersanesi'ne afiş asardım'

    'Haliç Tersanesi'ne afiş asardım'

    Gizem KARAKIŞ / ANKARA
    21.12.2017 - 23:39 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları MKYK toplantısında, “15 yıl öncesini bilmeyen ve oy kullanan vatandaşlarımız gençlerimiz olacak. O dönemi hiç yılmadan sabırla anlatacağız” dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı tazminat davasını hatırlatan Erdoğan, “Tazminat davasından alacağımız parayı millete dağıtacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki Bey sucuk ekmek yapmıştı, bakalım biz ne yapacağız” diye konuştu.

    GENÇLERE SORU: KAÇ ÇOCUĞUNUZ VAR 
    Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, önceki günkü toplantıda gençlere mesajlar verdi. Toplantıda gençlere evli olup olmadıklarını, evlilerse kaç çocukları olduğunu soran Erdoğan, sadece birinin 3 çocuğu olduğunu öğrenince, “Taban 3 çocuk. 3 çocuk yapın” mesajını yineledi.
    2019 seçimleri öncesinde gençlerden sabırla 15 yıl öncesini anlatmalarını isteyen Erdoğan, “Mermeri delen suyun gücü değil, aynı noktaya damlayan sudur. Biz de hedefimize kilitlenmeliyiz. Sabreden zafere erer” diye konuştu.

    DIŞ POLİTİKADA DİKLENMEYECEĞİZ
    Gençlik yıllarını da anlatan Erdoğan, “Gençlik yıllarımda afiş asardım. Haliç Tersanesi’nin duvarı benimdi. Oraya benden başka kimse afiş asamazdı” dedi. Erken seçime ilişkin sorulara ise Erdoğan, “Erken seçim yok. 2019’dan daha güçlü çıkacağız. Türkiye’nin bu kadar güçlü olması egemen güçleri rahatsız etti. Bunu görüyoruz. 15 Temmuz kuklalar tarafından yapıldı. Dış politika önemli. Dış politikamızda duruşumuz; diklenmeyeceğiz ama dik duracağız” yanıtını verdi.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri