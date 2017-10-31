Haliç Köprüsü'nde kaza

Kaza, Haliç Köprüsü üzeri Merter istikametinde saat 00.15 civarında meydana geldi.İddiaya göre, Ali Karahan’ın kullandığı 34 EIH 70 plakalı araç aynı istikamette ilerleyen Ahmet Keser'in kullandığı 34 FR 6054 plakalı araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve arabada bulunan Karahan ailesinin küçük bebeği kazayı yara almadan atlatırken arka koltukta oturan Seval Karahan araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı görenler polis, sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Karahan'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa hastaneye kaldırdı. Ali Karahan ve küçük bebekleri de tedbir amaçlı Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazayı gören bir sürücü, "Önümde araçlar birden çarpıştı. Arabalar yan yatarak bariyerlere çarptı. Ben yardım için durdum, Allah'tan durumları iyiydi" dedi. Kaza yapan aracın içinde bebek koltuğunun olmayışı dikkat çekti. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından oluşan trafikte açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.