Hale Soygazi kimdir nerelidir?

Hale Soygazi magazin gündeminde yer alması nedeniyle araştırılan isim olmaya devam ediyor. Yıllarca Sinema kariyeriyle konuşulan Hale Soygazi, son günlerde bambaşka konularla araştırılmaya başlandı. Peki, Hale Soygazi kimdir kaç yaşındadır? İşte, ünlü isim hakkında detaylı bilgiler

HALE SOYGAZİ KİMDİR NERELİDİR?

Hale Soygazi, 6 Mayıs 1950 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olan Hale Soygazi, üniversite eğitimini Fransız Filolojisi bölümünde başladı ancaj eğitimini yarıda bırakıp İsviçre'ye gitti. İsviçre'de mankenlik kursu gören Hale Soygazi, Türkiye'ye dönüp manken ve fotomodel olarak çalıştı.



1972 yılında Saklambaç Gazetesi'nin açmış olduğu "Türkiye Güzellik Yarışmasına" katılmış ve birincilik derecesini elde etti. İtalya'da "Avrupa Sinema Güzeli" seçildikten sonra Türkiye'ye döndü ve Türk sinemasının önemli yapımlarında rol almaya başladı



Sinema hayatındaki ilk filmine "Kara Murat: Fatih'in Fedaisi" ile adım atan oyuncu, sırasıyla "Bir Garip Yolcu", "Mahkum", "İtham Ediyorum", "Bir Kız Böyle Düştü", "Ölüme Koşanlar" filmlerinde rol aldı. Oynadığı filmlerle adından söz ettiren sanatçı, "Çocuğumu İstiyorum" isimli 1973 tarihli yapımda başrollerini paylaştığı Ahmet Özhan'la 1976 yılında evlendi. Bu evlilik kısa süre sonra boşanma ile sonuçlandı.



Hale Soygazi, 1978 yılında oynadığı "Maden" filmi ile Antalya Film Festivali tarafından verilen "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Soygazi, sinema kariyerindeki başarılı gidişatının arasına müzik kariyerini de sıkıştırmayı başardı. Fakat bu durum fazla ileri gitmemiş ve yaşadığı yoğunluk kendisini sadece oyunculuğa verme kararı aldı.



1978'deki Maden filminden sonra ara verdiği sinemaya 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın çektiği Bir Yudum Sevgi'de başrol oynayarak döndü. Bu filmdeki performansı ile Antalya Film Festivali'inde ikinci kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldıktan sonra Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kadının Adı Yok, Bekle Dedim Gölgeye filmlerinde baş kaldıran kadın tiplerini canlandırdı. 1997'de Barış Pirhasan'ın yönettiği Usta Beni Öldürsene adlı filmde rol adlı; film, çeşitli festivallerden farklı dallarda 5 ödül aldı. Soygazi, 2004 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ile ödüllendirildi. Aynı yıl Sil Baştan adlı dizi-filmde rol aldı.



Tiyatro sahnesine ilk defa 2001 yılında "Küçük Prens" adlı oyunla çıktı. 2006'da "Özel Bir Gün" adlı oyunda rol aldı. Yönetmen Barış Pirhasan'la uzun süreli bir ilişki yaşamış olan santçı, daha sonra Türkiye'nin önde gelen entelektüellerinden Murat Belge ile yaşadığı 10 yıl kadar süren birlikteliğin ardından Belge ile evlendi.



HALE SOYGAZİ'NİN ÇOCUĞU VAR MI?



BASIN DANIŞMANI BİRCAN USALLI SİLAN'IN AÇIKLAMASI!



Çocuğu olduğu hakkındaki iddiaları yalanlayan Yeşilçam'ın usta ismi Hale Soygazı, Seda Sayan hakkında bugün suç duyurunda bulundu ve gerekli yasal süreç başladı.



Hale Soygazi'nin basın danışmanı Bircan Usallı Silan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:



Yeşilçam'ın usta isimlerinden Hale Soygazi'nin hakkında son günlerde yapılan programda, sanatçımız işaret edilerek şüphe yaratılmıştır.

Saldırı boyutuna varan bu kampanya devam ettiği için ve sanatçının ailesinin de isminin kullanılmasından dolayı; Hale Soygazi, bugün (4 Ekim Çarşamba) saat 11:30'da avukatıyla birlikte suç duyurusunda bulunacak ve yasal süreç başlatılacaktır.