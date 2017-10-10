Haberler>Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri>Hale Soygazi kimdir, kaç yaşındadır? 1972 Türkiye güzeli

Hale Soygazi kimdir, kaç yaşındadır? 1972 Türkiye güzeli

Hale Soygazi, son günlerde yaşanan olayların ardından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Oğlu olduğu öne sürülen bir kişinin canlı yayında iddialarda bulunmasının ardından, vatandaşlar tarafından merakla araştırılan Hale Soygazi, son günlerin popüler ismi oldu. Peki, Hale Soygazi kimdir, kaç yaşındadır? İşte, merakla araştırılan isimler hakkında detaylı bilgiler

Hürriyet Haber
10.10.2017 - 15:07

Hale Soygazi, son günlerde yaşanan olayların ardından merakla araştırılan isim oldu. Peki, Hale Soygazi kimdir, kaç yaşındadır. İşte, ünlü isim hakkında bazı detaylar;

Hale Soygazi, 6 Mayıs 1950 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olan Hale Soygazi, üniversite eğitimini Fransız Filolojisi bölümünde başladı ancaj eğitimini yarıda bırakıp İsviçre'ye gitti. İsviçre'de mankenlik kursu gören Hale Soygazi, Türkiye'ye dönüp manken ve fotomodel olarak çalıştı.

1972 yılında Saklambaç Gazetesi'nin açmış olduğu "Türkiye Güzellik Yarışmasına" katılmış ve birincilik derecesini elde etti. İtalya'da "Avrupa Sinema Güzeli" seçildikten sonra Türkiye'ye döndü ve Türk sinemasının önemli yapımlarında rol almaya başladı

Sinema hayatındaki ilk filmine "Kara Murat: Fatih'in Fedaisi" ile adım atan oyuncu, sırasıyla "Bir Garip Yolcu", "Mahkum", "İtham Ediyorum", "Bir Kız Böyle Düştü", "Ölüme Koşanlar" filmlerinde rol aldı. Oynadığı filmlerle adından söz ettiren sanatçı, "Çocuğumu İstiyorum" isimli 1973 tarihli yapımda başrollerini paylaştığı Ahmet Özhan'la 1976 yılında evlendi. Bu evlilik kısa süre sonra boşanma ile sonuçlandı.

Hale Soygazi, 1978 yılında oynadığı "Maden" filmi ile Antalya Film Festivali tarafından verilen "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Soygazi, sinema kariyerindeki başarılı gidişatının arasına müzik kariyerini de sıkıştırmayı başardı. Fakat bu durum fazla ileri gitmemiş ve yaşadığı yoğunluk kendisini sadece oyunculuğa verme kararı aldı.

1978'deki Maden filminden sonra ara verdiği sinemaya 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın çektiği Bir Yudum Sevgi'de başrol oynayarak döndü. Bu filmdeki performansı ile Antalya Film Festivali'inde ikinci kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldıktan sonra Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kadının Adı Yok, Bekle Dedim Gölgeye filmlerinde baş kaldıran kadın tiplerini canlandırdı. 1997'de Barış Pirhasan'ın yönettiği Usta Beni Öldürsene adlı filmde rol adlı; film, çeşitli festivallerden farklı dallarda 5 ödül aldı. Soygazi, 2004 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ile ödüllendirildi. Aynı yıl Sil Baştan adlı dizi-filmde rol aldı.

Tiyatro sahnesine ilk defa 2001 yılında "Küçük Prens" adlı oyunla çıktı. 2006'da "Özel Bir Gün" adlı oyunda rol aldı. Yönetmen Barış Pirhasan'la uzun süreli bir ilişki yaşamış olan santçı, daha sonra Türkiye'nin önde gelen entelektüellerinden Murat Belge ile yaşadığı 10 yıl kadar süren birlikteliğin ardından Belge ile evlendi.

ÇOCUĞU VAR MI?

BASIN DANIŞMANI BİRCAN USALLI SİLAN'IN AÇIKLAMASI!

Çocuğu olduğu hakkındaki iddiaları yalanlayan Yeşilçam'ın usta ismi Hale Soygazı, Seda Sayan hakkında bugün suç duyurunda bulundu ve gerekli yasal süreç başladı.

Hale Soygazi'nin basın danışmanı Bircan Usallı Silan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Hale Soygazi'nin hakkında son günlerde yapılan programda, sanatçımız işaret edilerek şüphe yaratılmıştır.
Saldırı boyutuna varan bu kampanya devam ettiği için ve sanatçının ailesinin de isminin kullanılmasından dolayı; Hale Soygazi, bugün (4 Ekim Çarşamba) saat 11:30'da avukatıyla birlikte suç duyurusunda bulunacak ve yasal süreç başlatılacaktır.

Son Güncelleme :
Etiketler: hale soygazi , hale soygazi kimdir , hale soygazi kaç yaşında
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri