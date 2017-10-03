Hale Soygazi kimdir, kaç yaşındadır? Oynadığı filmler

Hale Soygazi, Türk Sineması'na damga vuran birçok projede yer almasının ardından unutulmaz isimler arasında yerini aldı. 1972 Türkiye Güzellik Yarışması'nın birincisi olan Hale Soygazi, sinemaya Kara Murat ile başlamıştır. Bu filmin ardından birçok projede yer alan güzel oyuncu, son yıllarda dizi projeleriyle ekrana gelmektedir. Peki, Hale Soygazi kimdir kaç yaşındadır? İşte, ünlü isim hakkında bazı detaylar

HALE SOYGAZİ KİMDİR?

06 Mayıs 1950 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hale Soygazi, Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olmuştur.Üniversite eğitiminini Fransız Filolojisi bölümünde sürdürmek için başlamış, ikinci sınıfta ayrılarak İsviçre'ye gitmiştir. İsviçre'de mankenlik kursu gören Soygazi, Türkiye'ye dönüp manken ve fotomodel olarak çalışmıştır.

1972 yılında Saklambaç Gazetesi'nin açmış olduğu "Türkiye Güzellik Yarışmasına" katılmış ve birincilik derecesini elde etmiştir. İtalya'da "Avrupa Sinema Güzeli" seçildikten sonra Türkiye'ye dönmüş ve Türk sinemasının önemli yapımlarında rol almaya başlamıştır.

Sinema hayatındaki ilk filmine "Kara Murat: Fatih'in Fedaisi" ile adım atan oyuncu, sırasıyla "Bir Garip Yolcu", "Mahkum", "İtham Ediyorum", "Bir Kız Böyle Düştü", "Ölüme Koşanlar" filmlerinde rol almıştır. Oynadığı filmlerle adından söz ettiren sanatçı, "Çocuğumu İstiyorum" isimli 1973 tarihli yapımda başrollerini paylaştığı Ahmet Özhan'la 1976 yılında evlenmiştir. Bu evlilik kısa süre sonra boşanma ile sonuçlanmıştır.

Hale Soygazi, 1978 yılında oynadığı "Maden" filmi ile Antalya Film Festivali tarafından verilen "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. Soygazi, sinema kariyerindeki başarılı gidişatının arasına müzik kariyerini de sıkıştırmayı başarmıştır. Fakat bu durum fazla ileri gitmemiş ve yaşadığı yoğunluk kendisini sadece oyunculuğa verme kararı aldırmıştır.

1978'deki Maden filminden sonra ara verdiği sinemaya 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın çektiği Bir Yudum Sevgi'de başrol oynayarak döndü. Bu filmdeki performansı ile Antalya Film Festivali'inde ikinci kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldıktan sonra Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kadının Adı Yok, Bekle Dedim Gölgeye filmlerinde baş kaldıran kadın tiplerini canlandırdı. 1997'de Barış Pirhasan'ın yönettiği Usta Beni Öldürsene adlı filmde rol adlı; film, çeşitli festivallerden farklı dallarda 5 ödül aldı. Soygazi, 2004 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ile ödüllendirildi. Aynı yıl Sil Baştan adlı dizi-filmde rol aldı.

Tiyatro sahnesine ilk defa 2001 yılında "Küçük Prens" adlı oyunla çıktı. 2006'da "Özel Bir Gün" adlı oyunda rol aldı.

Yönetmen Barış Pirhasan'la uzun süreli bir ilişki yaşamış olan santçı, daha sonra Türkiye'nin önde gelen entelektüellerinden Murat Belge ile yaşadığı 10 yıl kadar süren birlikteliğin ardından Belge ile evlendi.

HALE SOYGAZİ'NİN ROL ALDIĞI PROJELER

2015- Kaderimin Yazıldığı Gün

2011-2013 - Kuzey Güney

2009 - Bu Kalp Seni Unutur Mu?

2004 - Sil Baştan

1997 - Bir Umut

1996 - Usta Beni Öldürsene

1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey

1992 - Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri

1990 - Bekle Dedim Gölgeye

1989 - Küçük Balıklar Üzerine Bir Masal

1989 - Cahide

1987 - Kadının Adı Yok (Işık)

1985 - Bir Avuç Cennet (Emine)

1984 - Bir Yudum Sevgi (Aygül)

1978 - Maden

1977 - Kördüğüm

1977 - Sevgili Dayım

1976 - Süt Kardeşler (Bihter)

1975 - Nereden Çıktı Bu Velet

1975 - Adamını Bul

1975 - Gece Kuşu Zehra

1975 - Bak Yeşil Yeşil (Neşe)

1975 - Küçük Bey (Hülya)

1974 - Mirasyediler

1974 - Kanlı Deniz (Meryem)

1974 - Unutma Beni

1974 - Ceza Alev

1974 - Unutama Beni

1974 - Gariban

1973 - Aşk Mahkûmu

1973 - Kabadayının Sonu

1973 - Ölüme Koşanlar

1973 - Şüphe

1973 - Tatlım

1973 - Aşkımla Oynama

1973 - Bataklık Bülbülü

1973 - Arap Abdo

1973 - Vurun Kahpeye (Aliye)

1973 - Oh Olsun

1973 - Sevilmek İstiyorum (Hale)

1973 - Bir demet menekşe (Nesrin)

1973 - Çocuğumu İstiyorum (Selma)

1972 - Mahkûm

1972 - Bir Garip Yolcu

1972 - Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi (Angela-Zeynep)

1972 - Kahbe / Bir Kız Böyle Düştü (Ayşe)

1972 - İtham Ediyorum (Selma)