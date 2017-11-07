Hale Soygazi kimdir? Hangi filmlerde oynamıştır?

Hale Soygazi, oynadığı filmler ve yer aldığı projelerle birlikte magazin gündemini yakından takip eden vatandaşların sorguladığı isim oldu. 1972 Türkiye güzei olan hale Soygazi, birçok yapıma imza atmıştır. Peki, Hale Soygazi kimdir kaç yaşındadır? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
HALE SOYGAZİ KİMDİR?
06 Mayıs 1950 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hale Soygazi, Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olmuştur.Üniversite eğitiminini Fransız Filolojisi bölümünde sürdürmek için başlamış, ikinci sınıfta ayrılarak İsviçre'ye gitmiştir. İsviçre'de mankenlik kursu gören Soygazi, Türkiye'ye dönüp manken ve fotomodel olarak çalışmıştır.
1972 yılında Saklambaç Gazetesi'nin açmış olduğu "Türkiye Güzellik Yarışmasına" katılmış ve birincilik derecesini elde etmiştir. İtalya'da "Avrupa Sinema Güzeli" seçildikten sonra Türkiye'ye dönmüş ve Türk sinemasının önemli yapımlarında rol almaya başlamıştır.
Sinema hayatındaki ilk filmine "Kara Murat: Fatih'in Fedaisi" ile adım atan oyuncu, sırasıyla "Bir Garip Yolcu", "Mahkum", "İtham Ediyorum", "Bir Kız Böyle Düştü", "Ölüme Koşanlar" filmlerinde rol almıştır. Oynadığı filmlerle adından söz ettiren sanatçı, "Çocuğumu İstiyorum" isimli 1973 tarihli yapımda başrollerini paylaştığı Ahmet Özhan'la 1976 yılında evlenmiştir. Bu evlilik kısa süre sonra boşanma ile sonuçlanmıştır.
Hale Soygazi, 1978 yılında oynadığı "Maden" filmi ile Antalya Film Festivali tarafından verilen "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. Soygazi, sinema kariyerindeki başarılı gidişatının arasına müzik kariyerini de sıkıştırmayı başarmıştır. Fakat bu durum fazla ileri gitmemiş ve yaşadığı yoğunluk kendisini sadece oyunculuğa verme kararı aldırmıştır.
1978'deki Maden filminden sonra ara verdiği sinemaya 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın çektiği Bir Yudum Sevgi'de başrol oynayarak döndü. Bu filmdeki performansı ile Antalya Film Festivali'inde ikinci kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldıktan sonra Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kadının Adı Yok, Bekle Dedim Gölgeye filmlerinde baş kaldıran kadın tiplerini canlandırdı. 1997'de Barış Pirhasan'ın yönettiği Usta Beni Öldürsene adlı filmde rol adlı; film, çeşitli festivallerden farklı dallarda 5 ödül aldı. Soygazi, 2004 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ile ödüllendirildi. Aynı yıl Sil Baştan adlı dizi-filmde rol aldı.
Tiyatro sahnesine ilk defa 2001 yılında "Küçük Prens" adlı oyunla çıktı. 2006'da "Özel Bir Gün" adlı oyunda rol aldı.
Yönetmen Barış Pirhasan'la uzun süreli bir ilişki yaşamış olan santçı, daha sonra Türkiye'nin önde gelen entelektüellerinden Murat Belge ile yaşadığı 10 yıl kadar süren birlikteliğin ardından Belge ile evlendi.
HALE SOYGAZİ'NİN ROL ALDIĞI PROJELER
2015- Kaderimin Yazıldığı Gün
2011-2013 - Kuzey Güney
2009 - Bu Kalp Seni Unutur Mu?
2004 - Sil Baştan
1997 - Bir Umut
1996 - Usta Beni Öldürsene
1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey
1992 - Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri
1990 - Bekle Dedim Gölgeye
1989 - Küçük Balıklar Üzerine Bir Masal
1989 - Cahide
1987 - Kadının Adı Yok (Işık)
1985 - Bir Avuç Cennet (Emine)
1984 - Bir Yudum Sevgi (Aygül)
1978 - Maden
1977 - Kördüğüm
1977 - Sevgili Dayım
1976 - Süt Kardeşler (Bihter)
1975 - Nereden Çıktı Bu Velet
1975 - Adamını Bul
1975 - Gece Kuşu Zehra
1975 - Bak Yeşil Yeşil (Neşe)
1975 - Küçük Bey (Hülya)
1974 - Mirasyediler
1974 - Kanlı Deniz (Meryem)
1974 - Unutma Beni
1974 - Ceza Alev
1974 - Unutama Beni
1974 - Gariban
1973 - Aşk Mahkûmu
1973 - Kabadayının Sonu
1973 - Ölüme Koşanlar
1973 - Şüphe
1973 - Tatlım
1973 - Aşkımla Oynama
1973 - Bataklık Bülbülü
1973 - Arap Abdo
1973 - Vurun Kahpeye (Aliye)
1973 - Oh Olsun
1973 - Sevilmek İstiyorum (Hale)
1973 - Bir demet menekşe (Nesrin)
1973 - Çocuğumu İstiyorum (Selma)
1972 - Mahkûm
1972 - Bir Garip Yolcu
1972 - Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi (Angela-Zeynep)
1972 - Kahbe / Bir Kız Böyle Düştü (Ayşe)
1972 - İtham Ediyorum (Selma)
2017 EKİMİNDE KAYIP ANNE İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI
'Artık Susma' programında Murat Şar adlı şahsın kayıp annesi olduğu ima edilen Hale Soygazi, söz konusu durumun reyting uğruna yapıldığını ifade ettiç Hale Soygazi, 'Saldırı boyutuna varan bu kampanya sürerse yasal süreci başlatacağım.' dedi.
“Aslı astarı olmadığı için ciddiye bile almamıştım. Ama reyting adına yapılan seviyesizliği şiddetle kınıyorum. İnternet sayfalarında ‘Acaba bu kişi Hale Soygazi mi?’ sorusuyla şüphe yaratıyorlar. Saldırı boyutuna varan bu kampanya sürerse yasal süreci başlatacağım.”
Diğer yandan Soygazi’nin filmografisi de Murat Şar adlı şahsın annesi olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Çünkü 1974 Nisan doğumlu Şar’a hamile olması gereken 1973-1974 yıllarında, ünlü oyuncunun “Vurun Kahpeye”, “Tatlım”, “Oh Olsun”, “Bataklık Bülbülü”, “Unutma Beni”, “Mirasyediler” gibi ses getiren projeler dahil tam 18 filmde rol aldığı biliniyor.
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