Hala izlemediyseniz mutlaka izlemeniz gereken 5 Fatih Akın filmi

Yaşamın Kıyısında

Ali yalnızlığını paylaşacak birisini aramaktadır. Bir süre sonra seks işçiliği yapan Yeter ile tanışır. Ali, Yeter'in kendisi ile para karşılığında beraber olmasını ister. Ali'nin oğlu Profesör Nejat bu durumu kesinlikle istemez. Nejat, Yeter'in bunu Türkiye'de okuyan kızı için yapmak istediğini öğrenince ona daha olumlu duygular beslemeye başlar. Nejat, Yeter'in Türkiye'de okuyan kızı Ayten'i Türkiye'de bulmak için yola düşer. Fakat Ayten Almanya'ya kaçak yollarla gitmiştir. Hiç beklenmedik zamanda tüm karakterlerin yolları kesişecektir.

Duvara Karşı

Cahit 40 yaşındadır; alkol ve uyuşturucu bağımlısıdır. Cahit intihara teşebbüs etmiştir ve psikiyatristi onu hayata tutunabileceğine ikna etmiştir. Bu evreden sonra Cahit yeni bir hayata merhaba der. Aynı şekilde intihar etmeye çalışan Sibel, Cahit ile tanışır ve Cahit'in kendisi ile evlenmesini ister. İkili hayata, aşklarıyla bir kez daha şans verirler.

Elveda Berlin

Maik, zengin bir ailede büyüyen ve Berlin'de yaşayan bir çocuktur. Maik ailesiyle tatile gider fakat Maik'i bir takım olaylar beklemektedir. Babası iş gezisine gider ve annesi rehabilitasyon merkezine yatırılır. Maik yazını evde tek başına geçirir. Fakat bir gün arkadaşı Tschick çalıntı bir arabayla kapısının önüne gelir. Plansız bir şekilde ikili Berlin'i terk edecektir. Türlü maceralar onları beklemektedir.

Aşka Ruhunu Kat

Zinos, ucuz ve aynı zamanda özensiz yemekleri ile bir türlü müşteri toplayamayarak para kazanamamaktadır. Bu dönemde sevgilisi ile birlikte araları bi' hayli bozuktur. Fakat, Zinos bir süre sonra gerçek anlamda 'star' bir aşçıyı işe alacaktır. Bu ünlü aşçıyı işe almasıyla birlikte restoranda müşteri kitlesi artacaktır. Filmde bu tüm bu olaylar en eğlenceli haliyle seyirciyle buluşur.

Kebab Connection

İbrahim Hamburg'ta yaşamaktadır. Ve bir Alman kung-fu filmi çekmek istemektedir. Amcasının kebapçı dükkanına bir reklam filmi yapar. İbo'nun kız arkadaşı Titzie hamiledir. Fakat İbo baba olmak istemiyordur. Var olan bu durum Titzie ve İbrahim'in aralarının açılmasına neden olacaktır. İbrahim'in amcası yeğenini film konusunda destekleyerek ibo'nun bir reklam filmi daha çekmesini ister. Ve İbrahim’in ruh durumu günden güne kötüye gidecektir. Anno Saul ve Fatih Akın ortaklığıyla izleyeceğiniz bu film ‘eğlenceli’ sıfatını tam anlamıyla hakkediyor.