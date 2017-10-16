Hala gerçekleşmedi

AÇILIŞ konuşmalarından sonra yapılan açık oturuma, Başbakan Merkel de katılmıştı.

O dönemler Milliyet Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni olan ve daha sonraki yıllarda Hürriyet Gazetesi’nin de Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Sedat Ergin, “Sayın Başbakan, başka partilerden Federal Meclis’te Türk kökenli parlamenterler var. Sizin partinizden ne zaman Türk kökenli bir milletvekili göreceğiz acaba?” diye sormuştu.

Merkel hiç duraksamadan şöyle demişti: “Eğer bana kalsa, bunun çoktan olması gerekirdi. Kuzey Ren Vestfalya’da (NRW) Bülent Arslan milletvekili adayımızdı ama kazanamadı. Kısa zamanda bunu başaracağımızı sanıyorum. Bu 10-15 yıl içinde gayet normal bir şey olacak.”

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Evet bu açıklamanın üzerinden tam 11 yıl geçti.

Almanya’da 24 Eylül’de genel seçimler yapıldı.

Federal Meclis olarak bilinen Alman Parlamentosu’na 709 milletvekili girdi.

Başbakan Merkel’in genel başkanlığını yaptığı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) 200, kardeş parti olarak nitelenen Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi 46, Sosyal Demokrat Parti (SPD) 153, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) 94, Hür Demokrat Parti (FDP) 80, Sol Parti 69 ve Yeşiller de 67 milletvekili çıkardı.

Evet, bu seçimlerde göçmen kökenli 57 milletvekili Federal Meclis’e girdi.

Yani Federal Meclis’e giren göçmen kökenli milletvekili oranı yüzde 8’i buldu.

2009-2013 yasama döneminde 21, 2013-2017 yasama döneminde de 37 göçmen kökenli milletvekili vardı.

Evet, geçen yasama döneminde bu oranın yüzde 5.9 olduğu göz önünde bulundurulursa bu artış hiç şüphesiz sevindiricidir.

Ancak Almanya’da yaşayan göçmen kökenlilerin oranının ülke nüfusundaki oranının yüzde 22.5 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu artışın hala arzu edilen düzeyde olmadığı da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

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Göçmen kökenli milletvekillerinin partilere göre dağılımına baktığımızda ise çok daha farklı bir tablo ortaya çıkmaktadır.

Göçmen kökenli milletvekili oranı Sol Parti’de yüzde 18.8’i, Yeşiller’de yüzde 14.9’u buluyor.

SPD’li parlamenterlerin yüzde 9.8’ini, sağ popülist AfD’lilerin yüzde 7.5’ini, FDP’lilerin yüzde 6.3’ünü göçmen kökenliler oluşturuyor.

CDU/CSU’da ise bu oran yüzde 2.9’da kalıyor.

Federal Meclis’e Türk kökenli 14 milletvekili girdi.

SPD’den Aydan Özoğuz, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel, Elvan Korkmaz, Metin Hakverdi ve Mahmut Özdemir, Yeşiller’den Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat, Cem Özdemir ve Danyal Bayaz, Sol Parti’den Sevim Dağdelen, Evrim Sommer ve Gökay Akbulut parlamentoya girmeyi başardı.

FDP sıralarında Türk kökenli hiçbir milletvekili yer alamadı.

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Ya CDU ve CSU’da?

Onlarda da öyle.

Geçen yasama döneminde CDU listesinden Federal Meclis’e giren Türk kökenli Yunanistan vatandaşı Cemile Giousouf, bu seçimlerde devre dışı kaldı.

Yani 200 milletvekili çıkaran CDU’dan Türk kökenli hiçbir aday Federal Meclis’e giremedi.

Evet, Başbakan Angela Merkel’in bundan tam 11 yıl önce yaptığı açıklama ile partisinin bu tutumu hiç örtüşmüyor.

“Eğer bana kalsa, bunun çoktan olması gerekirdi... Kısa zamanda bunu başaracağımız sanıyorum” demişti Başbakan Merkel o zaman.

Acaba kısa zaman söylemi ne anlama geliyor?

Almanya’ya Türk işgücü göçü bundan tam 56 yıl önce başladı.

Üçüncü, hatta dördüncü nesil burada dünyaya geldi.

Bu insanların çok büyük bir bölümü çoktan buralı oldu.

CDU ve CSU bu gerçeği acaba ne zaman görüp kabullenecek?