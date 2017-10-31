◊ “Meryem”, içinde birçok duyguyu barındıran, temposu çok yüksek bir dizi... Üstelik artık “Meryem”de aşkı da görüyoruz. Bu denli ilgi görmesinin sebebinin biraz da bu aşk olduğunu düşünüyorum; siz ne dersiniz?

- Serenay Aktaş: Elbette aşkın etkisi olmuştur. Aşkı için bir insanın nelerden vazgeçtiğini gören izleyici “pes” diyor. Hâlâ böyle aşklar var evet, ama oldukça az. Öte yandan “Meryem”de karakterlerin farklı özellikleri ve her birinin ayrı hikayelerinin olmasının da ilgi uyandırdığını düşünüyorum.

- Kenan Acar: Aksiyon, polisiye karışımı olarak başladık, şimdi bu yüksek tempoya aşk da dahil oluyor. Tabii aşkın da tansiyonu yüksek. Katılıyorum, insanların aşk ihtiyacından dolayı dizi böyle ilgi görüyor olabilir. Tüketim çağındayız, kimse kimse için bir şey yapmıyor, hele ki aşk ve sevgi kavramları insanlara “büyük” geliyor. “Meryem”deki aşklar bu yüzden sevildi bence, tutkulu, özverili olmasından dolayı...



◊ Burcu ve Güçlü aşkı için gelen tepkiler nasıl?

- Serenay Aktaş: İnanılmaz güzel tepkiler geliyor. En son bir erkek izleyicimiz “Sizi çok karizmatik buluyorum ama Güçlü’ye artık biraz daha yumuşak davranın lütfen” diye ricada bulundu. “İkili olarak çok sempatiksiniz, atışmalarınıza bayılıyorum” tepkileri de duyuyoruz. Burcu, yaşadıklarından dolayı yumuşayamıyor hemen ama...

- Kenan Acar: Güçlü de Burcu da köşeli karakterlere sahip, ikisi de kolay kolay alttan almıyor. Arada kuvvetli bir çekim var ama ilişki fırtınalı. Burcu ve Güçlü arasındaki bu atışmalı, inişli çıkışlı ilişkiyle ilgili güzel tepkiler alıyoruz. Serenay’la güzel bir enerji yakaladık.



ARAMIZDAKİ UYUMU KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ



◊ Rollerinizi çalışırken, replik ya da oyun çıkarma konusunda birbirinize yardımcı oluyor musunuz?

- Serenay Aktaş: Elbette karşılıklı olarak birbirimize yardımcı oluyoruz. Ben Burcu’yu, Kenan ise Güçlü’yü çok benimsedi.

- Kenan Acar: Prova sırasında birinin aklına bir şey gelirse mutlaka söylüyor. İkimiz de hemfikir olursak en son yönetmenimize danışıyoruz.



◊ Siz daha önceden tanışıyor muydunuz?

- Serenay Aktaş: Deneme çekimlerinde tanıştık. Güçlü karakteri için farklı oyuncularla da çekim yaptık fakat en çok Kenan’la uyum yakaladık. Bu uyumu sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz.

- Kenan Acar: “Meryem” sayesinde tanıştık.



◊ Ekranda çok fazla yapım var ama izleyicinin “Meryem”e ilgisi başka. Sizce izleyiciyi bu denli fethetmesinin sebebi nedir?

- Serenay Aktaş: Çok yönlü bir diziyiz. Hem hikayemizin etkileyici olduğunu hem de karakterlerin özenle seçildiğini düşünüyorum.

- Kenan Acar: Farklı ve iyi bir senaryoya sahip, ayrıca oyuncu kadrosu da oldukça güçlü. Yönetmenimiz de görüntü yönetmenimiz de farklı şeyler deniyor. Böyle olunca izlenesi bir iş çıkıyor ortaya.

DÖVÜŞ SAHNELERİNDE ÇOK EĞLENİYORUZ

◊ En eğlendiğiniz sahneyi hatırlıyor musunuz?

- Serenay Aktaş: Genel olarak tüm sahnelerimizde eğleniyoruz fakat ben en çok dövüş sahnelerinde eğlenmiştim.

- Kenan Acar: Ben de aynı fikirdeyim. Genelde dövüş sahnelerinde çok eğleniyoruz.



◊ Her rol oyuncuda iz bırakır, bir şeyler öğretirmiş... “Meryem” dizisinde canlandırdığınız karakterlerin sizin üzerinizdeki etkisi ne oldu?

- Serenay Aktaş: Bugüne kadar hayat verdiğim tüm roller bende iz bıraktı. Hepsinin öğretisi başka oldu. “Meryem” dizisinin içinde bulunmak beni çok mutlu ediyor. Komiser Burcu olarak izleyiciyle buluşarak çocukluk hayalimi de gerçekleştirmiş oldum. Burcu çok özel bir karakter ve ondan çok şey öğreniyorum. Kutsal bir mesleğe sahip. İyilerin daima kazanacağını düşünen bir karakteri oynamak çok güzel.

- Kenan Acar: Güçlü çok deli dolu, yüksek enerjili bir adam. Bu anlamda benim hayat enerjimi de artırdı diyebilirim.