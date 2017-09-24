Hakurk'tan hain saldırı: İki şehit

NİSANDA ASKER OLMUŞ

Sercan Fidan’ın şehit olduğu haberi memleketi Edirne’nin Meriç ilçesi Küplü beldesindeki baba ocağına ateş düşürdü. Şehidin amcası İbrahim Fidan, “Küplü’de iş imkânı olmadığı için sözleşmeli er olmak istiyordu. Birkaç yıldır olmak istedi, nisanda oldu. Artık bu terör bitsin, başkasının canı yanmasın. Çok hızlı bir çocuktu, yazık oldu” dedi.



Osman Soylu’nun acı haberi, Osmaniye’nin Bahçe ilçesindeki ailesine sağlık görevlileri eşliğinde verildi. Evli ve iki çocuk babası Soylu, iki yıldır üs inşaatında çalışıyordu.



9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kuzey Irak’taki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK hedeflerine ve Van Gürpınar Faraşin Yaylası bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava harekâtı düzenlendi. Kuzey Irak’taki PKK’ya ait silah mevzisi, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi. Faraşin Yaylası bölgesinde 1’i kadın 3 PKK’lı terörist öldürüldü.



Elazığ Karakoçan ilçesi kırsalındaki operasyonlarda PKK’lı 5 terörist öldürüldü, 1 terörist ise yakalandı.



Bingöl Kuruca köyü Kayabaşı Deresi mevkisinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist, silahlı insansız hava aracıyla öldürüldü.