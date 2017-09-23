'Hakkımı helal etmiyorum'

‘250 bin liralık araba istedi’

MEHMET Ali Erbil, kendisinden hamile kaldığını açıklayarak gündeme gelen şarkıcı Nevin hakkında ilk kez konuştu. “Duymayan Kalmasın” programına telefonla bağlanan 61 yaşındaki şovmen, kendisinden 34 yaş küçük olan şarkıcının hamileliğini sonlandırdığını söyledi: “İki-üç kez görüştüğüm insandan nasıl çocuk sahibi olabilirim? İş başka raddeye geldi. 260 bin TL değerinde araba istedi benden. Hamileliği sonlandırdı.”

NEVİN: Allah’a havale ediyorum

Dün ultrason görüntüleriyle gazetecilere açıklama yapan Nevin ise şunları söyledi: “Biz üç aydır beraberiz. Rutin sağlık kontrolleri için iki gün hastanede kaldı. İki gün hastanede, başında uykusuz bekledim. Bu fedakârlığa rağmen bana bu iftirayı atıyor. Yok 260 bin lira istemişim, yok araba istemişim. Yani çok vicdansız ve insafsızca bir hareket. Artık ona karşı en ufak bir şey hissetmiyorum. Onu Allah’a havale ettim. 30 Ağustos’ta hamile kaldığımı öğrendim. Onu aradım, test sonucunu gönderdim. ‘Ben hastayım çocuk sakat doğar’ gibi laflar etti. ‘Ben senden en ufak bir şey istemiyorum sadece ismini ver’ dedim. Evime arkadaşını gönderdi. Adam benimle sert konuştu. Ben evde tekim, korktum. Pazartesi günü çocuğu aldırdım. 6.5 haftalıktı. Hastaneye abisi Mustafa Erbil ve bir arkadaşı geldi. Çantama da 5 bin dolar atmışlar.”

Nevin, Erbil’in adının Esra Erdoğan’la anılmasının ardından “Haberleri görünce delirdim. “O zaman ikinci el araba istiyorum” dedim. O da ‘Durumum yok’ dedi” diye konuştu.

'BİR DAHA HAMİLE KALAMAYABİLİRİM'

"Ben maddi manevi bu hafta dava açacağım ama insanlar şimdi buna da yorum yaparlar. Bunu 'para almak için' yapıyor derler. Düşünsünler ben bir daha hamile kalamayabilirim. Üstü kapalı tehtitle bu darumlara geldik. Ben hakkımı arayacağım…"