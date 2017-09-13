Hakkari'ye atanan öğretmenler Kürtçe öğreniyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, 2017 eylül döneminde kent merkezi ve ilçelerine atanan aday öğretmenlere yönelik Atatürk Kültür Merkezi'nde ‘Anadolu'da Çok Kültürlülük, Kaynakları ve Eğitime Yansımaları’ semineri düzenlendi.

Kente atan 300 öğretmene günlük ihtiyaçlarını karşılamaları, öğrenci, veli ve yöre halkıyla daha rahat iletişim sağlamaları amacıyla Kürtçe eğitim veriliyor.

Öğretmenlere ayrıca örf, adet, gelenekler, ilin demografik, ekonomik yapısı, aşiret kültürü, aile yapısı, aile içindeki rol dağılımı ve kadın erkek ilişkileri konularında da bilgiler verilen seminer beş gün sürecek.

Yozgat'tan Hakkari'ye atanan Fatma Babayiğit, görev yeri nedeniyle çevresinden olumsuz tepkiler aldığını anlattı. Hakkari'ye gelirken ön yargılarından arınmaya çalıştığını belirten Babayiğit, "Çünkü Türk bayrağının dalgalandığı her yer vatanımızın bir parçası ve buradaki çocukların da kesinlikle eğitim hakkı var. Buraya geldim ve insanları tanıdım. Ailemin de ön yargıları yavaş yavaş kırıldı" dedi.

"Hakkari'de olmaktan son derece mutluyum. Kürtçe 'Başım, gözüm üstüne', 'Nasılsın, iyi misin?' ve sayıları öğrendim" diyen Babayiğit, öğrencileriyle buluşacağı anı heyecanla beklediğini söyledi.

Öğretmenlerden Nur Kaya da kültür farklılığı fazla olan Kıbrıs'tan kente geldiğini belirterek, "Önceden hiç görmediğim komşuluk ve insan ilişkilerini burada gördüm. Burada sanki 40 yıldır tanıyormuş gibi davranıyor insanlar. Bu beni çok mutlu etti. Burayı ve yöresel yemeklerini çok sevdim. Türkçe öğretmeni olduğum için diğer dillere de ilgim var" diye konuştu.