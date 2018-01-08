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    Hakkarili öğrenciler kayak öğreniyor

    AA
    08.01.2018 - 15:51 | Son Güncelleme:

    Hakkari'de öğrenciler ‘Sağlıklı bir gelecek, sporla gelecek’ projesi kapsamında kayakla buluşuyor.

    Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen proje çerçevesinde, görevliler tarafından araçlarla alınan öğrenciler, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne götürülüyor. Öğrencilere burada 12 kayak eğitmeni tarafından eğitim veriliyor.

    İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, öğrencileri sportif etkinliklere yönlendirdiklerini söyledi. Hava şartlarının uygun olması durumunda 8 bin 500 öğrenciye kayak eğitimi vermeyi planladıklarını belirten Durgun, şunları söyledi:
    "İl merkezi ve bağlı köylerinde öğrencilerimize haftanın 4 günü kayak eğitimi veriyoruz. Günde 40 ortaokul ve 40 lise olmak üzere 80 öğrencimiz bu eğitimden yararlanıyor. Öğrencilerimizi sabah saatlerinde araçlarla alarak kayak merkezine götürüyoruz. Burada öğrencilerimizin öğlen sıcak yemeği valiliğimiz tarafından karşılanıyor. Akşam saatlerinde öğrencilerimizi tekrar araçlarla şehir merkezine getiriyoruz."

    Öğrenciler de kayak öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Bize bu mutluluğu yaşattıkları için devletimize, büyüklerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dediler.

    Etiketler: ÖĞRENCİ
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