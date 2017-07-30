Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit

Olay, Hakkari- Van karayolu emniyetini almak için Çukurca İlçesi Testere Mevkii’nde konuşlanan birliklerde dün akşam personel değişimi sırasında meydana geldi. Nöbeti bitiren askerler mevzileri terk ederken, aynı birlikteki başka asker ’bölücü terör örgütü mensuplarınca sızma yapıldığını’ sanıp yanlışlıkla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği sözleşmeli er Semih Akyıldız ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sözleşmeli er Akyıldız, doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu.

Şehit sözleşmeli er Semih Akyıldız için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı’nda uğurlama töreni yapıldı. Törene Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Şehit sözleşmeli er Semih Akıldız’ın cenazesi okunan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya’ya uğurlandı.