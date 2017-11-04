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    Hakkari'den feci kaza! Yüzbaşı şehit oldu

    AA
    04.11.2017 - 11:25 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir yüzbaşı şehit oldu, 2 asker yaralandı.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Burak Bilen'in de içinde bulunduğu otomobil, Derecik beldesi Çamlıkaya mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.  Kazada, Yüzbaşı Bilen ile otomobilde bulunan 2 uzman çavuş yaralandı.  Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yüzbaşı Bilen şehit oldu.  Yaralı 2 askerin hastanedeki tedavisi sürüyor. 

    Hakkariden feci kaza Yüzbaşı şehit oldu

    BABA EVİNDE YAS

    Yüzbaşı Bilen'in şehadet haberi, baba Yakup ile anne Nurhayat Bilen'e, Bolu Valisi Aydın Baruş tarafından verildi.  Şehidin Kalıcı Konutlar 18. Ada'da bulunan evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.  Şehidin ailesine, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile öteki ilgililer ve vatandaşlar taziyelerini iletti.  Milletvekili Ercoşkun, şehit ailesini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bilen'in Hakkari'de şehit olan güvenlik korucularının taziye görevinden döndüğü esnada trafik kazası geçirerek şehit olduğunu belirtti.

    Hakkariden feci kaza Yüzbaşı şehit oldu


    Ercoşkun, "Şemdinli’de gerçekleşen terör saldırısında 6 askerimiz ve 2 korucumuz şehit olmuştu. Bu şehitlerimizle ilgili bölgede yapılan törenlere katılan Bolulu hemşehrimiz, kardeşimiz, aslanımız törenlerden dönerken gece 23.30 sıralarında dönüş esnasında gerçekleşen bir trafik kazası neticesinde şehit olmuştur." dedi.  Milletvekili Ercoşkun, şehidin naaşının gün içinde Bolu'ya getirilerek toprağa verileceğini belirtti.  Bugün Van'da düzenlenecek törenin ardından Bolu'ya getirilecek olan şehidin cenazesinin, Kalıcı Konutlar Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazından sonra Bolu Şehitler Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.  Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Çamlıkaya mevkisi yakınlarında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Yüzbaşı Burak Bilen ile otomobilde bulunan 2 uzman çavuş yaralanmıştı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yüzbaşı Bilen, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

    Hakkariden feci kaza Yüzbaşı şehit oldu

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